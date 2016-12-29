Денис Бояринцев: "Зенит" и ЦСКА включатся в борьбу со "Спартаком"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев уверен, что Зенит и ЦСКА во второй части сезона навяжут серьезную борьбу красно-белым. По его словам, у питерцев была перестройка, а у армейцев проблемы с составом.

– Что помешало "Зениту" и ЦСКА составить конкуренцию "Спартаку" в первой части сезона?

– У каждого свои причины, но весной они обязательно включатся в борьбу. Участие в еврокубках тоже сказывается. К тому же армейцы не имеют длинную скамейку, а заменить травмированных практически некем. Плюс дисквалификация Еременко. У "Зенита" была перестройка, пришел новый тренер. Постепенно механизм притерся и начал приносить результат. (Сергей АСТАХОВ)

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