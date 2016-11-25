Данни: "Не исключаю, что после завершения карьеры останусь в структуре "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Данни рассказал клубной пресс-службе, что не задумывался о своем будущем после завершения карьеры. Кроме того, хавбек сообщил, что был очень счастлив за сборную Португалии после победы на Euro-2016. Хавбек пропустил чемпионат Европы во Франции из-за разрыва крестообразных связок.

– Прожив столько лет в Санкт-Петербурге, вы почувствовали его дух и энергию?

– Я всегда говорю, что очень многое в моей жизни и жизни моей семьи связано с "Зенитом" и Петербургом. Не только победы и трофеи. Мои дети ходят здесь в школу и занимаются в академии "Зенита", у моей жены здесь много друзей. Мы любим Санкт-Петербург, это прекрасный город. Были моменты, когда я мог оказаться в другой команде, но я остался здесь, потому что чувствую этот город своим домом.



– Когда Криштиану Роналду поднял кубок как чемпион Европы, какие эмоции вы пережили? Не слишком обидно из-за того, что остались без медали?

– Когда прозвучал свисток, я был счастлив. Я знаю всех ребят в сборной, играл с ними в отборе на Евро. Я знаю, как сильно они хотели стать чемпионами и что для них значит эта победа. Конечно, была легкая досада, я понимал, что вполне мог быть во Франции в тот момент. Это тяжело, но я счастлив за своих партнеров. Радости было гораздо больше, чем огорчения.



– После завершения карьеры футболиста есть желание остаться в структуре клуба?

– Честно говоря, сложно загадывать. Все возможно. Я точно не стану исключать такой возможности.