Бранислав Иванович: "Укус Суареса? Может, расскажу об этом в автобиографии"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович признался, что не злится на форварда "Барселоны" Луиса Суареса за укус во время матча четырехлетней давности между "Ливерпулем" и "Челси". После этого инцидента уругвайский форвард мерсисайдцев был дисквалифицирован на 10 матчей.

– Вы один из тех, кого укусил Суарес. Не держите зла на него?

– Нет. Это футбол, это нормально. Все игроки хотят победить, во всем в мире много людей, особенно форвардов, которые делают все для того, чтобы забить гол, – в том числе провоцируют соперников. После той игры мы с Луисом поговорили, он извинился передо мной, а я сказал, что не имею претензий к нему. Этот инцидент давно исчерпан, и я не хочу о нем говорить. Может, когда выпущу автобиографию, расскажу о той ситуации подробнее. Но не сейчас.

– На ваш взгляд, надо ли было наказывать Суареса?

– Наверное. Он же получил штраф и дисквалификацию. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Ивановича – в ближайшее время в "СЭ"