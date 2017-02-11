15:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Борис Игнатьев: ""Спартак" чемпион? На 60 процентов"

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Экс-главный тренер сборной России, вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев отметил, что три команды будут претендовать на звание чемпиона России. По его словам, "Спартаку" надо продолжать действовать в том же ключе.

 
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– Каррера сделал очень многое. В плане психологии, игровой дисциплины. Но, как правило, тренер оценивается по результатам проведенных сборов – надо посмотреть, что сделает Массимо. А в середине сезона тренер мало что может поменять, разве что мотивацию.

Может ли Аленичев вернуться в "Спартак"? Это раньше говорили про то, что дважды в одну реку не входят. А сейчас и по два, и по три раза входят. Важно, кто входит и зачем. У Дмитрия не получилось дать результат, чего ждали болельщики и руководство. Но команда играла в симпатичный спартаковский футбол, который и хотел видеть Аленичев. Но нельзя сравнивать нынешний "Спартак" и прежний – по условиям подбора футболистов. В тот, старый "Спартак" состав подбирали долго и тщательно, прогоняли через игровые упражнения, идеи Бескова – Романцева выдерживались. У Димы был другой контингент игроков.

Что может помешать Каррере стать чемпионом? Если только команда помешает сама себе. Далек от мысли, что конкуренты должны сдаться, но у "Спартака" отрыв в пять очков. Красно-белым надо продолжать действовать в том же ключе, есть даже шанс на ошибку.

"Спартак" – чемпион? Не сказал бы так. Но процентов 60 дал бы за это. Второй претендент – "Зенит", потом ЦСКА.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (11)
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ЗЮК

Калоголовые не любят Спартак.

16:29

serzheo

Не надо путать чемпионство с ворованными медалями из-за угла.

16:25

Sterx

ЧМОка, уверенный, что Спартак станет чемпионом, поставь квартиру и заработать лёгкие деньги)) Только скрин не забудь прикрепить, дабы не прослыть балаболом)) Но я уверен на 100500%, что не дождемся от тебя подтверждения!

16:24

Thomas_Boy

Смока, ты давай ищи турнир, где Мессье, Гретцки и Лемье вместе играли.

16:16

Нубяшка

до интервью думал что он еще не сошел с ума . Оказалось ошибся

16:11

foreverCSKAforever

Шутка!

16:06

Уткин за Спартак

Я бы сказал, что процентов на 99 СПАРТАК-чемпион!!! История творится на наших глазах. Впереди 13 финалов.

16:03

Айртон

.

16:01

Айртон

Кто уверен, что Спартак не станет чемпионом - у вас есть возможность поставить квартиру и заработать лёгкие деньги.)) Только скрины не забудьте, дабы не прослыть балаболами.)) Что-то мне подсказывает, что смельчаков не найдётся.))

16:01

Edward CSKA

ха ха чемпион))) 3-е место бы занял

15:50

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

бубнов на срамтак-фм еще осенью голосил про 80%.

15:48

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