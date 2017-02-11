Борис Игнатьев: ""Спартак" чемпион? На 60 процентов"

Экс-главный тренер сборной России, вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев отметил, что три команды будут претендовать на звание чемпиона России. По его словам, "Спартаку" надо продолжать действовать в том же ключе.
– Каррера сделал очень многое. В плане психологии, игровой дисциплины. Но, как правило, тренер оценивается по результатам проведенных сборов – надо посмотреть, что сделает Массимо. А в середине сезона тренер мало что может поменять, разве что мотивацию.
Может ли Аленичев вернуться в "Спартак"? Это раньше говорили про то, что дважды в одну реку не входят. А сейчас и по два, и по три раза входят. Важно, кто входит и зачем. У Дмитрия не получилось дать результат, чего ждали болельщики и руководство. Но команда играла в симпатичный спартаковский футбол, который и хотел видеть Аленичев. Но нельзя сравнивать нынешний "Спартак" и прежний – по условиям подбора футболистов. В тот, старый "Спартак" состав подбирали долго и тщательно, прогоняли через игровые упражнения, идеи Бескова – Романцева выдерживались. У Димы был другой контингент игроков.
Что может помешать Каррере стать чемпионом? Если только команда помешает сама себе. Далек от мысли, что конкуренты должны сдаться, но у "Спартака" отрыв в пять очков. Красно-белым надо продолжать действовать в том же ключе, есть даже шанс на ошибку.
"Спартак" – чемпион? Не сказал бы так. Но процентов 60 дал бы за это. Второй претендент – "Зенит", потом ЦСКА.
ЗЮК
Калоголовые не любят Спартак.
16:29
serzheo
Не надо путать чемпионство с ворованными медалями из-за угла.
16:25
Sterx
ЧМОка, уверенный, что Спартак станет чемпионом, поставь квартиру и заработать лёгкие деньги)) Только скрин не забудь прикрепить, дабы не прослыть балаболом)) Но я уверен на 100500%, что не дождемся от тебя подтверждения!
16:24
Thomas_Boy
Смока, ты давай ищи турнир, где Мессье, Гретцки и Лемье вместе играли.
16:16
Нубяшка
до интервью думал что он еще не сошел с ума . Оказалось ошибся
16:11
foreverCSKAforever
Шутка!
16:06
Уткин за Спартак
Я бы сказал, что процентов на 99 СПАРТАК-чемпион!!! История творится на наших глазах. Впереди 13 финалов.
16:03
Айртон
.
16:01
Айртон
Кто уверен, что Спартак не станет чемпионом - у вас есть возможность поставить квартиру и заработать лёгкие деньги.)) Только скрины не забудьте, дабы не прослыть балаболами.)) Что-то мне подсказывает, что смельчаков не найдётся.))
16:01
Edward CSKA
ха ха чемпион))) 3-е место бы занял
15:50
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
бубнов на срамтак-фм еще осенью голосил про 80%.
15:48