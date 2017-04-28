Бибрас Натхо: "ЦСКА обязан победить "Спартак"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что можно проиграть 10 матчей, но выиграть в дерби, и болельщики согласятся на такое развитие событий. Также хавбек выразил радость в связи с тем, что ему удалось отличиться голом в матче против "Локомотива" (4:0), аккурат после рождения третьего сына.

– Особенный день для меня! – цитирует клубная пресс-служба Натхо. – Накануне родился третий сын, к тому же был день рождения моей мамы. Поэтому разгромная победа – подарок моей семье. После голов ребята "раскачивали младенца", поздравляя меня таким образом. Мне это было приятно. Я очень благодарен и рад, что у нас такой дружный коллектив.



– Команда сняла практически все вопросы по победителю еще в первом тайме, а ведь "Локомотив" крайне мало пропускает. В чем здесь секрет?

– Нет никакого секрета, просто сегодня мы реализовали все представившиеся нам шансы. Это здорово, ведь в предыдущих матчах мы тоже создавали моменты, но мяч не шел в ворота. Мы были более собранными.



– Вы просто обязаны были отличиться в такой день! Вспомните свой гол?

– Конечно, когда есть момент, нужно забивать. Хорошо, что мы не бросили играть, не давали "Локомотиву" возможности вернуться в игру. Не всегда получается забить, но удалось поразить ворота, что очень приятно.



– Впереди главное дерби страны. Может ли разгромная победа над "Локо" заставить понервничать соперников?

– Дерби стоит особняком, и неважно, как команды играли до него. Можно проиграть десять матчей, но выиграть в дерби. Мы подойдем к дерби с боевым настроем и обязаны победить.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.