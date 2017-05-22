Артем Ребров: "Поражение в Туле? У любого человека организм небезграничен"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров объяснил причины поражения в матче 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:3). По его словам, у любого человека организм небезграничен.
- Как вам игра "Спартака" в Туле?
- Как? Проиграли. Мы уже стали чемпионами. Всякое бывает. Не то что мы не хотели выиграть, но у любого человека организм небезграничен. Я сам заболел ангиной.
- Сергей Песьяков быстро придет в себя после этого матча?
- У Сергея уже столько всего было, как и у меня, но ничего, жив-здоров. Ничего. Прорвемся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
П_о_в_а_р
Спартак слил в Самаре, чтобы Крылья остались в ПЛ. Как вы могли, Артём? Совесть есть у вас?
20:56
taraslaz
Слили Крылышки.
20:21
merniloskut
igorx70 - Между прочим, Крылья тоже обыграли крупно Спартак! И чего тут не спортивного?
20:10
igorx70
Ука!Совесть у вас резиновая!Не понимаете,что обыгрывая Крылья и сливая Арсеналу вы изменяете спортивный принцип чемпионата.
20:03