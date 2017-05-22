Артем Ребров: "Поражение в Туле? У любого человека организм небезграничен". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Ребров: "Поражение в Туле? У любого человека организм небезграничен"

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Вратарь "Спартака" Артем Ребров объяснил причины поражения в матче 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:3). По его словам, у любого человека организм небезграничен.

- Как вам игра "Спартака" в Туле?

- Как? Проиграли. Мы уже стали чемпионами. Всякое бывает. Не то что мы не хотели выиграть, но у любого человека организм небезграничен. Я сам заболел ангиной.

- Сергей Песьяков быстро придет в себя после этого матча?

- У Сергея уже столько всего было, как и у меня, но ничего, жив-здоров. Ничего. Прорвемся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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П_о_в_а_р

Спартак слил в Самаре, чтобы Крылья остались в ПЛ. Как вы могли, Артём? Совесть есть у вас?

20:56

taraslaz

Слили Крылышки.

20:21

merniloskut

igorx70 - Между прочим, Крылья тоже обыграли крупно Спартак! И чего тут не спортивного?

20:10

igorx70

Ука!Совесть у вас резиновая!Не понимаете,что обыгрывая Крылья и сливая Арсеналу вы изменяете спортивный принцип чемпионата.

20:03