Артем Дзюба: "Надеюсь, мне не предложат огромных денег в Китае"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" отметил, что не хотел бы получить выгодное предложение из Китая. По его словам, большие деньги могут стать серьезным соблазном. Ранее форвард в Instagram пошутил, что не смог отказать одному из китайских клубов, после чего получил много гневных сообщений в свой адрес.
– Создается впечатление, что вы ни за какие деньги в Китай не поехали бы. Это действительно так?
– Трудный вопрос. У меня сейчас в голове больше сидит мысль о предстоящих Кубке конфедераций и домашнем чемпионате мира. При этом понимаю, что мы можем на нем выступить неудачно и нас опять обольют помоями… Конечно, огромные деньги – это очень серьезный задел на будущее, для твоих детей, семьи. Однако, честно говоря, надеюсь, что у меня никогда не возникнет такой дилеммы.
– В смысле?
– Рассчитываю, что не будет такого большого предложения, чтобы у меня не возникало никаких соблазнов. Кто-то ведь сразу соглашается, кто-то сомневается. Мне вообще страшно об этом думать. Когда после шутки в инстаграм меня спрашивали, за какую сумму готов куда-то уехать, выразил надежду, что не предложат таких огромных денег. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Хидетоши Наката
Артем, как раз-таки продастся за 30 серебрянников. Можно не сомневаться, в этом вся его суть. Если даже сейчас не уверен, когда не предложили, то о чем вообще говорить.
09:49 28 января
sars882
m33 за него большие бабки может отвалить......бобер-олигарх и утащить в основание плотины
09:43 28 января
m33
Больше чем в бомжатне тебе, бревну бестолковому, ни один дурак в мире не предложит. Так что сиди ровно и губы не ракскатывай.
09:36 28 января
lev48
Лицемер Дзюба,какой тебе Китай и какие тебе большие деньги,если ты со своей нынешней игрой,как впрочем и другие российские игроки из других клубов РФПЛ и сборной России,не заслуживаете даже 10 части того,что вам всем платят в России.Никогда и никуда вы не уедете из России от этой кормушки.А понты колотить можно сколько хочешь.В одном ты лишь прав,что на ЧМ18 в России тебя и сборную России ждёт полная ж..а.И обливать вас всех д.....м будет не очень много желающих,потому-что вы и так облиты им с ног до головы после ЧМ14 и Ч16.
09:28 28 января