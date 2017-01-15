Анонс интервью Массимо Карреры - в Facebook "СЭ"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал большое эксклюзивное интервью "СЭ". Первыми цитаты из откровенного интервью узнают подписчики страницы "СЭ" в соцсети Facebook. Прочитав интервью, вы узнаете:

- Как возникли кандидатуры новичков - вратаря Селихова и защитника Джикии;

- Мнение тренера о том, почему "Спартаку" нужен Самедов;

- Зачем Каррере Луиз Адриану;

- Может ли покинуть команду Квинси Промес.

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