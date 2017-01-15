15:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Анонс интервью Массимо Карреры - в Facebook "СЭ"

Массимо КАРРЕРА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Массимо КАРРЕРА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
0
0
0

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал большое эксклюзивное интервью "СЭ". Первыми цитаты из откровенного интервью узнают подписчики страницы "СЭ" в соцсети Facebook. Прочитав интервью, вы узнаете:

- Как возникли кандидатуры новичков - вратаря Селихова и защитника Джикии;
- Мнение тренера о том, почему "Спартаку" нужен Самедов;
- Зачем Каррере Луиз Адриану
- Может ли покинуть команду Квинси Промес.

Как подписаться? Переходите по ссылке, ставьте отметку "Нравится" в главном меню и получайте в свою ленту лучшие материалы "СЭ".

Опрос

Какую линию нужно укрепить "Спартаку" в первую очередь?
голосовать
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ