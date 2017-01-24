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Андрей Канчельскис: "Главное, чтобы Раноккиа приехал в "Зенит" не за деньгами"

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Защитник "Интера" Андреа РАНОККИА."Зенит" становится фаворитом в борьбе за Раноккиа

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы защитника "Интера" Андреа Раноккиа в "Зените". По словам эксперта, важно, чтобы футболист серьезно отнесся к чемпионату России.

– Андреа во многом поможет "Зениту". Раноккиа хороший футболист. Сейчас перед питерцами стоит задача показывать более атакующий футбол, так как им нужно догонять "Спартак", – сказал Канчельскис. – Но и без качественных защитников не обойдется – от атаки не будет толку, если начать пропускать в больших количествах.

Самое главное, чтобы Раноккиа приехал в "Зенит" не за деньгами, как это делают некоторые футболисты, а именно играть в футбол. Важно, чтобы Андреа смог выучить язык, ведь если не будет понимания, не будет и результата. Думаю, он привыкнет и полюбит нашу страну. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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baddy

Вообще зря приехал.

19:17 24 января

цскамакс

а зачем? за " ромбик" играть?

19:00 24 января

Gogy

foreverCSKAforever нет, лучше приехать на конюшню и нигде не выступать, силы экономить

18:50 24 января

Семь ветров

Не иначе, Раноккиа за стрелку Орзул играть станет, ага.

18:41 24 января

foreverCSKAforever

А зачем еще можно приехать в Зенит? Чтобы дойти до 1/8 ЛЧ, выступая в группе, состоящей из одной команды, где в следующий раунд выходят две?

18:07 24 января

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