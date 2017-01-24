Андрей Канчельскис: "Главное, чтобы Раноккиа приехал в "Зенит" не за деньгами"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы защитника "Интера" Андреа Раноккиа в "Зените". По словам эксперта, важно, чтобы футболист серьезно отнесся к чемпионату России.

– Андреа во многом поможет "Зениту". Раноккиа хороший футболист. Сейчас перед питерцами стоит задача показывать более атакующий футбол, так как им нужно догонять "Спартак", – сказал Канчельскис. – Но и без качественных защитников не обойдется – от атаки не будет толку, если начать пропускать в больших количествах.

Самое главное, чтобы Раноккиа приехал в "Зенит" не за деньгами, как это делают некоторые футболисты, а именно играть в футбол. Важно, чтобы Андреа смог выучить язык, ведь если не будет понимания, не будет и результата. Думаю, он привыкнет и полюбит нашу страну. (Любовь КОНЯЕВА)