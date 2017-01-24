Андрей Канчельскис: "Главное, чтобы Раноккиа приехал в "Зенит" не за деньгами"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы защитника "Интера" Андреа Раноккиа в "Зените". По словам эксперта, важно, чтобы футболист серьезно отнесся к чемпионату России.
– Андреа во многом поможет "Зениту". Раноккиа хороший футболист. Сейчас перед питерцами стоит задача показывать более атакующий футбол, так как им нужно догонять "Спартак", – сказал Канчельскис. – Но и без качественных защитников не обойдется – от атаки не будет толку, если начать пропускать в больших количествах.
Самое главное, чтобы Раноккиа приехал в "Зенит" не за деньгами, как это делают некоторые футболисты, а именно играть в футбол. Важно, чтобы Андреа смог выучить язык, ведь если не будет понимания, не будет и результата. Думаю, он привыкнет и полюбит нашу страну. (Любовь КОНЯЕВА)
baddy
Вообще зря приехал.
19:17 24 января
цскамакс
а зачем? за " ромбик" играть?
19:00 24 января
Gogy
foreverCSKAforever нет, лучше приехать на конюшню и нигде не выступать, силы экономить
18:50 24 января
Семь ветров
Не иначе, Раноккиа за стрелку Орзул играть станет, ага.
18:41 24 января
foreverCSKAforever
А зачем еще можно приехать в Зенит? Чтобы дойти до 1/8 ЛЧ, выступая в группе, состоящей из одной команды, где в следующий раунд выходят две?
18:07 24 января