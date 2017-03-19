Андрей Будогосский: "Не хотел бы давать однозначную оценку эпизоду с голом Данни в ворота "Арсенала"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" подчеркнул, что нужно очень внимательно смотреть эпизод с голом полузащитника "Зенита" Данни в ворота "Арсенала". Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу питерской команды.
– Второй эпизод – было ли положение "вне игры", когда Данни забивал второй гол "Зенита"?
– Надо смотреть эпизод очень внимательно. Такие моменты ориентированы на поддержку атаки. Не хотел бы давать однозначную оценку. Надо обсудить ситуацию с коллегами, с теми, кто непосредственно занимается работой с ассистентами. Должен получить и оценку инспектора, который наверняка просматривает дополнительные материалы, он находится в ПТС основного вещателя. (Сергей ЕГОРОВ)
Андрей Будогосский: "Пенальти в ворота "Арсенала" сомнений не вызывает"
доктор Фишер
Будогосский боится признать очевидное: был явный, метровый офсайд. Этого чмошника нужно гнать ссаными тряпками из судейства.
00:38
shpasic
а после Амкара у него не было сомнений в оценке эпизодов)
00:01
sv55
зачем давать какую то оценку Будогосскому, когда Данни сам признал факт офсайда.... обычные двойные стандарты при толковании пенальти и офсайдов для Зенита и Спартака....
23:52 19 марта