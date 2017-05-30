Анатолий Тимощук: "Самый полезный футбольный совет мне дал Невио Скала"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук отметил, что после разговора с итальнским специалистом Невио Скалой в "Шахтере" его карьера кардинально изменилась. По словам экс-капитана "горняков", до этого он был бунтарем.

- Когда Невио Скала пришел в "Шахтер", он подозвал меня к себе, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Тимощука. - А я был бунтарь по характеру. Он сказал: "Ты должен понимать, что ты капитан. На тебя равняются, смотрят. А ты то там, то там заваруху затеял. Важно, как ты ведешь себя. Это пример для других". И с этого момента многое в моей карьере изменилось.