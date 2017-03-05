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Амир "Профессор" Хуслютдинов - про погибшего болельщика: "Будем решать, как помочь семье"

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Известный болельщик "Спартака" Амир Хуслютдинов (он же Профессор) рассказал о подробностях смерти поклонника красно-белых после гостевого матча 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:2). 20-летний болельщик попал под троллейбус.

– Парня сбило после матча, – сказал Хуслютдинов. – Скорая долго не ехала, потом приехало сразу две. Ничего не получалось, но когда уезжали, вроде задышал. А потом все... Завтра будем решать, как помочь семье. Они из Ставрополя. Рядом был отец. Ему сразу стало плохо. Не должны родители хоронить своих детей... (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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