Амир "Профессор" Хуслютдинов - про погибшего болельщика: "Будем решать, как помочь семье"

Известный болельщик "Спартака" Амир Хуслютдинов (он же Профессор) рассказал о подробностях смерти поклонника красно-белых после гостевого матча 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:2). 20-летний болельщик попал под троллейбус.

– Парня сбило после матча, – сказал Хуслютдинов. – Скорая долго не ехала, потом приехало сразу две. Ничего не получалось, но когда уезжали, вроде задышал. А потом все... Завтра будем решать, как помочь семье. Они из Ставрополя. Рядом был отец. Ему сразу стало плохо. Не должны родители хоронить своих детей... (Филипп ПАПЕНКОВ)