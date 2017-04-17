Александр Спиридон: "Отвечу за Луческу. Было видно, что Комбаров поднял руку и остановил мяч"

Александр Спиридон, помощник наставника "Зенита" Мирчи Луческу, после матча 23-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) отметил, что тренерский штаб команды просматривал эпизод с попаданием мяча в руку Дмитрия Комбарова во время поединка. Сам Луческу отказался комментировать судейство.
- Да, я отвечу за Мистера, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Спиридона. - Мы смотрели прямо на скамейке запасных - было видно, что он поднял руку и остановил мяч.
Напомним, после прострела зенитовца Игоря Смольникова на 30-й минуте мяч попал в руку игроку красно-белых Дмитрию Комбарову. Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов в комментарии СЭ заявил, что судья Александр Егоров правильно поступил, не назначив пенальти в ворота "Спартака".
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-04-16-mircha-luchesku-nuzhno-sobratsya-i-vesti-borbu-za-mesto-v-lige-chempionov.htm