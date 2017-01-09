Александр Ширко: "Фонти в "Спартаке"? Мне все равно, кто будет играть, главное - чемпионство"

Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко считает, что защитник "Саутгемптона" Жозе Фонти может стать усилением для красно-белых. Он отметил, что главное – не игроки, а результат и игра команды. Недавно 33-летний футболист подал в свой клуб трансферный запрос, чтобы получить разрешение на ведение переговоров с другими командами.

Как стало известно "СЭ", "Спартак" в зимнее трансферное окно рассчитывает усилить оборону за счет приобретения португальца. Также селекционеры лидера РФПЛ контактировали и с представителями защитника "Челси" Бранислава Ивановича.

– Хорошо, что "Спартак" усиляется, – сказал Ширко. – Селекция не стоит на месте. Приход Фонти добавит красно-белым еще одного сильного игрока.

– Португалец лучше Таски?

– Знаете, мне кажется, у Сердара не получилось реализовать себя в "Спартаке" в полной мере. Но такое бывает... Кто-то показывает свои лучшие качества в новой команде, кто-то проваливается. Это непредсказуемо.

– Еще один возможный новичок – Бранислав Иванович, хотя у того есть предложение из Китая. Кто нужнее красно-белым? Фонти или Иванович?

– Серб, думаю, выберет Китай. Сейчас тенденция – уезжать в Поднебесную. Лично мне все равно, кто будет играть в "Спартак". Главное, чтобы красно-белые продолжили побеждать, показывали яркую игру и стали чемпионами. А гадать, кто из игроков подойдет, сейчас не стоит. (Ярослав СУСОВ)