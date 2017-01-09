Александр Ширко: "Фонти в "Спартаке"? Мне все равно, кто будет играть, главное - чемпионство"

Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко считает, что защитник "Саутгемптона" Жозе Фонти может стать усилением для красно-белых. Он отметил, что главное – не игроки, а результат и игра команды. Недавно 33-летний футболист подал в свой клуб трансферный запрос, чтобы получить разрешение на ведение переговоров с другими командами.
Как стало известно "СЭ", "Спартак" в зимнее трансферное окно рассчитывает усилить оборону за счет приобретения португальца. Также селекционеры лидера РФПЛ контактировали и с представителями защитника "Челси" Бранислава Ивановича.
– Хорошо, что "Спартак" усиляется, – сказал Ширко. – Селекция не стоит на месте. Приход Фонти добавит красно-белым еще одного сильного игрока.
– Португалец лучше Таски?
– Знаете, мне кажется, у Сердара не получилось реализовать себя в "Спартаке" в полной мере. Но такое бывает... Кто-то показывает свои лучшие качества в новой команде, кто-то проваливается. Это непредсказуемо.
– Еще один возможный новичок – Бранислав Иванович, хотя у того есть предложение из Китая. Кто нужнее красно-белым? Фонти или Иванович?
– Серб, думаю, выберет Китай. Сейчас тенденция – уезжать в Поднебесную. Лично мне все равно, кто будет играть в "Спартак". Главное, чтобы красно-белые продолжили побеждать, показывали яркую игру и стали чемпионами. А гадать, кто из игроков подойдет, сейчас не стоит. (Ярослав СУСОВ)
Platinum1991
АЛЕКСАНДР ШИРКО: "ФОНТИ В "СПАРТАКЕ"? МНЕ ВСЁ РАВНО,... Слыхали? Шикро - всё равно! А нам не всё равно, потому что игроки решают исход матча в борьбе за чемпионство, а не пустое место, которое ходит по полю пешком и спит на ходу! Чемпионами становятся благодаря и таким игрокам как Фонти, если пригласят и с прицелом на участие в Лиге Чемпионов! Слыхали? Ширко - всё равно??? А нам НЕТ! Нам не всё равно! Мы хотим, чтобы в Спартак приходили футбольные мастера и помогли Спартаку добиться больших футбольных побед, что в России, что в Европе, а то уж совсем ЗАЖДАЛИСЬ! А Ширко - всё равно, а нам НЕТ! Не всё равно и Леониду Федуну тоже не всё равно. Вот он и выделил БОЛЬШИЕ деньги на усиление и ротацию состава! Игрокам не должно быть "ВСЁ РАВНО", как Ширко. Они должны проникнутся ответственностью за результат и оправдать все те средства, которые вложил в них Леонид Федун!!! Благодарим Леонида за все старания на пользу Спартака. ПОЗДРАВЛЯЕМ Леонида и команду с новым УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ началом футбольного 2017 года! Пусть он будет успешным и плодотворным для Спартака и Леонида! Леонид ЗАСЛУЖИЛ это по праву! Будем всегда РАДЫ! Вперёд Спартак! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
18:40