Александр Самедов: "Я очень благодарен "Локомотиву", но в "Спартаке" прошло все мое детство и юность"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов подчеркнул, что испытал особые эмоции от возвращения в клуб. Хавбек является воспитанником красно-белых, в 2005 году он покинул клуб. Он вернулся в "Спартак" по ходу минувшего сезона и помог ему стать чемпионом России спустя 16 лет. С 2005 по 2008-й и с 2012 по 2016 год Самедов выступал в "Локомотиве"​.

– 8 лет своей жизни я провел в "Локомотиве", – цитирует itasportpress.it Самедова. – Очень благодарен, я много достиг, "Локомотив" оставил глубокий след в моем сердце, я всегда буду с добротой и теплом вспоминать его. Но в прошлом был и "Спартак", клуб, который меня воспитал, в котором прошло все детство и юность, где прошел молодежную команду, дублирующий состав и потом попал в основную команду.

Было очень волнительно вернуться спустя 12 лет в "Спартак". Лично для меня это исторический момент. И, конечно, выиграть чемпионство со "Спартаком" – это неописуемый восторг.

Болельщики 16 лет этого ждали этого момента, это праздник для всех. "Спартак" должен удерживать эту планку и стараться каждый год добиваться максимальных результатов. Если что-нибудь изменилось в клубе? Да, изменилось практически все, нельзя сравнивать ту команду и сегодняшнюю, это два абсолютно разных коллектива.

Можно ли сказать, что "Спартак" играет по-итальянски? У "Спартака" свой стиль и я не хочу проводить не какие параллели. Каррера – большой профессионал, отличный тренер и мотиватор, и у нас профессиональные отношения.