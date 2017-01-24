Александр Самедов: "Я не ожидал предложения от "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" отметил, что не сразу согласился на предложение о переходе в состав красно-белых. По его словам, определяющим моментом стало то, что интерес к нему проявил лично главный тренер команды Массимо Каррера.

– Кто первый рассказал вам об интересе "Спартака"?

– Фамилий называть не стану. Люди, которые идут со мной по жизни. Агенты. Они позвонили и сказали, что такой интерес есть.

– Первая же реакция была: "Я хочу!"? Или после размышлений?

– Я такого не ожидал. Потом произошли некоторые события, о которых не готов рассказывать. И в какой-то момент понял, что есть желание играть в "Спартаке". Тем более, мне сказали главное: Каррера во мне заинтересован. Это оказалось самым важным.

– С кем-то из друзей-футболистов советовались?

– С близкими людьми, с семьей. С футболистами – нет.

– Глушаков, Комбаров не уговаривали: "Переходи к нам"?

– Нет. Ни с кем на эту тему не общался. (Игорь РАБИНЕР)