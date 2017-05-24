Александр Самедов: "В футболиста Каррера бутсы не запустит. В стенку - легко"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов подчеркнул, что главный тренер клуба Массимо Каррера достаточно эмоциональный человек, но при этом большое внимание уделяет дисциплине в команде. Итальянец принял красно-белых в августе 2016 года и помог им выиграть первый за 16 лет чемпионский титул.

– Каррера не выносит на публику то, что должно оставаться в команде, чего вам не нужно знать, – цитирует kp.ru Самедова. – Он все претензии выскажет игрокам в лицо, лично.

– Вы можете представить себе Карреру, который запустит бутсы в футболиста?

– Именно в футболиста? Нет. А в стенку – легко. Разное у нас бывало в раздевалке. Это очень эмоциональный человек. Позавчера, например, он был в отличном настроении, позитивный, улыбался, шутил – потому что был праздник. Но в рабочие будни это человек очень собранный, дисциплинированный, и он требует этого от нас. Этот человек – приверженец дисциплины в первую очередь.

– Жестко наказывает? У вас в "Спартаке" вообще большие штрафы и за что?

– Штрафы есть – за лишний вес, за опоздания. А насколько большие, я не знаю. Не на ком было попробовать: у нас сейчас такая профессиональная команда, что никто на штрафы не попадает!