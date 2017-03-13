Александр Самедов: "Рад вызову в сборную, но впереди игра с "Локомотивом"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов, вызванный в состав сборной России на контрольные матчи, отметил, что впереди красно-белых ждет важная встреча с "Локомотивом". По словам хавбека, он будет спокойно готовиться к игре против своей бывшей команды.

– Как восприняли первый вызов в сборную России после возвращения в родной клуб?

– Очень рад, что тренерский штаб пригласил в национальную команду. Но впереди нас ждет важная игра с "Локомотивом".

– Матч с "Локо" принципиальный для вас?

– Это важная игра для "Спартака". Вот и все.

– То есть будете спокойно готовиться к встрече против бывшей команды?

– Верно. Главное - командный результат и успех "Спартака". (Сергей АСТАХОВ)