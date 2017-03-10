Александр Самедов: "Не думал о том, буду ли целовать ромбик"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Анжи" еще раз подвел итоги предыдущей встречи против "Краснодара" (2:2). По его словам, игра была очень энергозатратной.

– Не думал о том, буду ли целовать ромбик, – отметил Самедов. – Думал только о том, чтобы победить. Можно было сыграть лучше. Старался в первую очередь сыграть дисциплинированно, матч был очень энергозатратным. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)