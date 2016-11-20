19:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Пуцко: "Вначале не поверил, что мяч залетел в ворота гол, подумал: куда ты бьешь"

0
0
0

Защитник "Спартака" Александр Пуцко после победы над "Амкаром" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России рассказал о забитом Денисом Глушаковым мяче. Футболист поделился эмоциями от празднования победы в раздевалке.

– Как вам гол в исполнении Глушакова, который вы наблюдали издалека? Поверили, что мяч залетел в ворота?

– Вначале не поверил, когда мяч прыгал. Подумал: куда ты бьешь? Отдай пас. Но мяч залетел в ворота. Денис – молодец. Красивый гол получился.

– Из раздевалки были слышны бурные празднования. Что там происходило?

– Леонид Арнольдович (Федун. – Прим "СЭ") зашел, поздравил с победой, как обычно. Сказал: "Молодцы! С победой!" (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России 

Опрос

Каким будет итоговый результат "Спартака" в чемпионате-2016/17?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ