Александр Пуцко: "Вначале не поверил, что мяч залетел в ворота гол, подумал: куда ты бьешь"

Защитник "Спартака" Александр Пуцко после победы над "Амкаром" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России рассказал о забитом Денисом Глушаковым мяче. Футболист поделился эмоциями от празднования победы в раздевалке.

– Как вам гол в исполнении Глушакова, который вы наблюдали издалека? Поверили, что мяч залетел в ворота?

– Вначале не поверил, когда мяч прыгал. Подумал: куда ты бьешь? Отдай пас. Но мяч залетел в ворота. Денис – молодец. Красивый гол получился.

– Из раздевалки были слышны бурные празднования. Что там происходило?

– Леонид Арнольдович (Федун. – Прим "СЭ") зашел, поздравил с победой, как обычно. Сказал: "Молодцы! С победой!" (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России