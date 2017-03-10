Александр Кокорин: "Дзюба и "Барселона" – разные вещи"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на открытой тренировке поделился ожиданиями от воскресного матча в Перми и рассказал о клубных пристрастиях Артема Дзюбы.

- Александр, что можете сказать относительно ближайшего соперника "Зенита" – пермского "Амкара?"

- Задача может быть только одна – побеждать. Вскоре нас ждет командное собрание, где мы обсудим все тактические нюансы игры.

- В последнее время у команды возникают трудности в выездных играх...

- Мистер акцентировал внимание на этом, думаю, это может быть связано с тем, что осенью мы параллельно играли еще и в Лиге Европы.

- Артем Дзюба сказал, что вы не верили в "Барселону", а он верил. Это правда?

- Серьезно? Артем вообще за "Реал" болеет! Он и "Барселона" – разные вещи! Это ложь.

- Смотрели ли вы "Ростов" вчера? Какие впечатления от игры?

- Игру смотрел, болели за ростовчан вчера. В Англии команде будет очень нелегко.

- "Краснодару" попроще?

- Да, "Краснодару" достаточно одного гола для выхода дальше, но и их ситуацию нельзя назвать легкой. (Артем РЯБОВОЛ)