Александр Кокорин: "Дзюба и "Барселона" – разные вещи"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на открытой тренировке поделился ожиданиями от воскресного матча в Перми и рассказал о клубных пристрастиях Артема Дзюбы.
- Александр, что можете сказать относительно ближайшего соперника "Зенита" – пермского "Амкара?"
- Задача может быть только одна – побеждать. Вскоре нас ждет командное собрание, где мы обсудим все тактические нюансы игры.
- В последнее время у команды возникают трудности в выездных играх...
- Мистер акцентировал внимание на этом, думаю, это может быть связано с тем, что осенью мы параллельно играли еще и в Лиге Европы.
- Артем Дзюба сказал, что вы не верили в "Барселону", а он верил. Это правда?
- Серьезно? Артем вообще за "Реал" болеет! Он и "Барселона" – разные вещи! Это ложь.
- Смотрели ли вы "Ростов" вчера? Какие впечатления от игры?
- Игру смотрел, болели за ростовчан вчера. В Англии команде будет очень нелегко.
- "Краснодару" попроще?
- Да, "Краснодару" достаточно одного гола для выхода дальше, но и их ситуацию нельзя назвать легкой. (Артем РЯБОВОЛ)
Руссо туристо
то что говорит дзюба всегда ложь
12:53
foreverCSKAforever
Кокорин и Зенит - единое целое.
12:43
serzheo
Ленивый Кока - ты и футбол - это разные вещи.
12:30