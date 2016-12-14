Александр Кержаков: "Я несу ответственность за нарушения ПДД"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал информацию о нарушении правил дорожного движения и возможном аресте. Ранее стало известно, что футболисту грозит срок до 15 суток за выезд на встречную полосу. Кроме того, ранее он был лишен водительских прав на 5 месяцев за превышение скорости, но все равно сел за руль. По словам Кержакова, он до сих пор не получил уведомление.
"Я, как нормальный гражданин, несу ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю вовремя. Только у меня одна просьба - не высылайте повестку в суд, а уж тем более решение суда о лишении водительских прав "Почтой России". Судя по всему, оно до сих пор в пути.
И всем комментаторам этой новости на разных интернет ресурсах, мои бурные аплодисменты за то, что никогда не нарушаете скоростной режим, а уж тем более не выезжаете на полосу встречного движения. Признаюсь, в пустыне три раза пересек двойную сплошную, развернулся под кирпич, несколько раз проехал на красный и припарковался в неположенном месте! Не нарушайте ПДД!!!" - написал Кержаков на своей странице в Instagram.
Я, как нормальный гражданин, несу ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю вовремя.Только у меня одна просьба-не высылайте повестку в суд,а уж тем более решение суда о лишении водительских прав "Почтой России",судя по всему, оно до сих пор в пути. И всем комментаторам этой новости на разных интернет ресурсах,мои бурные 👏👏👏 за то ,что никогда не нарушаете скоростной режим,а уж тем более не выезжаете на полосу встречного движения. Признаюсь,в пустыне три раза пересёк двойную сплошную,развернулся под кирпич,несколько раз проехал на красный и припарковался в неположенном месте!😉 НЕ НАРУШАЙТЕ ПДД!!!!! #АК11 #дороги #правила #пустыня #safari #пдд #abudhabi #оаэ #эмираты #отдых #почтароссии
armi
Престарелая звязда из "культурной столицы" ничем не удивила - наглость и хамство бегут впереди, значительно опережая культуру даже на дорогах.
13:19
Реалист!
Что-то Тюльпанова понесло не в ту сторону.
13:07
mkv
из-за таких уродов, как этот бомж и случаются авария, ибо они считают, что "все точно нарушают" и значит и им можно, тем более для них штрафы - это копейки! Мразь! Вылез на встречку! а если бы там кто-то ехал и он влепился бы в него, то тоже бы оправдывали несчастного Кержакова?!
13:00
armi
shpasic Ты видимо еще очень маленький по возрасту и уму, раз не отличаешь хамство твоего любимчика от разумного предостережения.
13:00
Разбанен досрочно
lexxxus, может ты просто не в курсе как она выглядит?))
12:54
Айртон
Sandberg Радимов в подобной ситуации куда приличнее себя вел ----------------- Радимов тот ещё прохиндей!)) 7 лет жил с некой Иркой Яковлевой, и при этом по примеру Дока рассказывал всем, что у него счастливый брак с Танькой Булановой, детишки и престижная работа.))
12:52
fonkom
Как же приятно всем обгадить адекватного человека, с чувством юмора. Зная, что по харе за это не получишь. "Ай моська, знать она сильна, коль лает на слона".
12:46
изсибири
lexxxus 10 лет за рулем, на встречку ни разу в жизни не выезжал. === И ни разу не превышал?
12:45
КолобокКолобков
Здувшаяся "звезда" изволит ёрничать???? Да кому он нужен уже?
12:43
Haul26
какие все правильные, мать моя женщина, отчего же тогда столько аварий у нас в стране и смертей на дорогах, наверное русские футболисты виноваты во всем. лицемеры, противно от вас
12:40
Sandberg
Радимов в подобной ситуации куда приличнее себя вел
12:37
lexxxus
10 лет за рулем, на встречку ни разу в жизни не выезжал. Так что Сашка не ровняй всех по себе
12:37
iggan
Это, типа, "кто без греха, пусть первый камень бросит"? Но больше удивляет другое: быть известным футболистом, тестя высокопоставленного иметь, и с ГАИшниками не договориться... Лишенным за руль сесть, а потом иронизировать, что "в пустыни сполшную пересек..." Ума - палата просто. Сколько Саши лет?
12:26
Slim Taller
Никакой ответственности ты не несёшь.Если-бы нёс,тогда уже сидел бы.
12:14
Буква Ё
типичный русский футболист.
12:08
механик39
Зачем нам " Почта России " одни проблемы и скандалы от нее .
11:58
MITLIX
Можно подумать, что все ангелы за рулем. не смешите. у КАЖДОГО скелет в шкафу. А он хоть отписался.
11:56
Андрей Палыч 1979
С трудом верится,что ты бы так агрессивно ездил в Севилье.И без прав там бы ты тоже побоялся сесть за руль.Тебе бы там мозги быстро вставили.А вот в России тебе всё можно,популярность,деньги,тесть весомый,и всё это поможет избежать накозания!
11:54
PELMEN GUBASTIY
Под домашний арест негодяя!!!!! До пенсии!!!! А насчёт "пустынных понтов" : Если ТЫ -- верблюд породы "ББББ", то и в Африке и в Ленинграде будешь вести себя как ВЕРБЛЮД!!!!!
11:49
shpasic
PitersS, он это всё перечислил в контексте пустыни.
11:40
PitersS
Александр-иронизировать в таких делах не совсем порядочно. Слышал, наверное, недавно дети погибли на дороге-видимо и там без шутника не обошлось. Да, нарушаем, и будем-куда в России без этого, но не надо чувствовать себя героем. Ты, вот, тем родителям объясни, почему ты и через двойную, и под красный..
11:37