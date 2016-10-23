Александр Кержаков: "Уверен, что в конце чемпионата в премьер-лиге будет другой лидер"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков считает, что после 30-го тура в чемпионате России будет другой лидер. Сейчас турнирную таблицу премьер-лиги возглавляет московский "Спартак". В 11-м туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Оренбургом".
– Почему "Спартак" возглавляет турнирную таблицу?
– По победам, по-моему, только поэтому, – приводит Sportbox слова Кержакова.
– Такого давно не было…
– Я уверен, что в конце чемпионата турнирная таблица поменяется и лидер в ней тоже.
– Задача у "Зенита" только одна?
– Конечно, ее не отменял никто и никогда.
Дополнительная информация
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI682251_Aleksandr_Kerzhakov_Spartak_Uveren_v_konce_chempionata_lider_v_RFPL_pomenajetsa