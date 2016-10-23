09:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Кержаков: "Уверен, что в конце чемпионата в премьер-лиге будет другой лидер"

0
0
0

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков считает, что после 30-го тура в чемпионате России будет другой лидер. Сейчас турнирную таблицу премьер-лиги возглавляет московский "Спартак". В 11-м туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Оренбургом"

– Почему "Спартак" возглавляет турнирную таблицу?

– По победам, по-моему, только поэтому, – приводит Sportbox слова Кержакова.

– Такого давно не было…

– Я уверен, что в конце чемпионата турнирная таблица поменяется и лидер в ней тоже.

– Задача у "Зенита" только одна?

– Конечно, ее не отменял никто и никогда.

Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI682251_Aleksandr_Kerzhakov_Spartak_Uveren_v_konce_chempionata_lider_v_RFPL_pomenajetsa

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ