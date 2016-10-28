Александр Гришин: "Молодежка ЦСКА переиграла "Спартак"

Главный тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин после поражения от "Спартака" в первенстве молодежных команд премьер-лиги (1:2) выразил мнение, что его подопечные смотрелись лучше по ходу поединка. Дерби основных составов состоится в субботу, начало - в 18.00 по московскому времени.

- Пропустили два стандарта – несчастный случай. Несмотря на результат, переиграли "Спартак" - это даже их тренер подтвердил, - цитирует "Р-Спорт" Гришина. - Но выигрывает тот, кто больше забивает – не наш день сегодня. Ребят не ругали, потому что по качеству они играли очень хорошо.

Результат будет важен завтра, когда будут мастера играть. У нас другая задача – воспитание футболистов. Ту игру, что мы показали сегодня – надо показывать в молодежном первенстве. Да, проиграли – бывает, но значит в следующем выиграем, наверное. Поздравляем "Спартак" с победой.