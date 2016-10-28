17:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Гришин: "Молодежка ЦСКА переиграла "Спартак"

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Главный тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин после поражения от "Спартака" в первенстве молодежных команд премьер-лиги (1:2) выразил мнение, что его подопечные смотрелись лучше по ходу поединка. Дерби основных составов состоится в субботу, начало - в 18.00 по московскому времени.

- Пропустили два стандарта – несчастный случай. Несмотря на результат, переиграли "Спартак" - это даже их тренер подтвердил, - цитирует "Р-Спорт" Гришина. - Но выигрывает тот, кто больше забивает – не наш день сегодня. Ребят не ругали, потому что по качеству они играли очень хорошо.

Результат будет важен завтра, когда будут мастера играть. У нас другая задача – воспитание футболистов. Ту игру, что мы показали сегодня – надо показывать в молодежном первенстве. Да, проиграли – бывает, но значит в следующем выиграем, наверное. Поздравляем "Спартак" с победой.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161028/1111453848.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Radej

zega__________Нонсенс что такие как ты и тебе подобные, при полном отсутствии мозга, судя по пониманию и оценке того что сказал Гришин, умудряются как то зарегистрироваться на портале, что бы оставлять свои комментарии.

18:59

mr.objectivity

Еще один космонавт?

18:41

Веефника

"Но выигрывает тот, кто больше забивает" == Переиграть, конечно, важнее, чем выиграть. А передумать лучше, чем выдумать.

18:05

zega

У Гришина "конское" мышление, счет на табло говорит, что они проиграли, а он говорит обратное. Нонсенс.

17:42

Promesov

Ну и заголовок! Я как прочитал, то подумал "он сумашедший"(это мягко написал)

17:38

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