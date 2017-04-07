Александр Горшков: "Я был бы не против, чтобы на матче "Спартак" – "Зенит" работал иностранный арбитр"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков выразил мнение по поводу арбитра, который должен работать на матче 23-го тура чемпионата России против "Спартака". Встреча состоится 16 апреля в Москве на "Открытие Арене".

– Подобная практика уже существовала, и она была весьма успешной, – считает Горшков. – Обе команды все решения судьи воспринимали спокойно, не было каких-то эмоциональных реакций в адрес рефери, которые возникают при российском судействе.

Думаю, это было бы хорошей идеей, раз уж возникает вопрос недовольства принятыми судьями решениями, причем не только у одного клуба. Такие истории возникают почти в каждом туре. Я был бы не против, чтобы на матче "Спартак" – "Зенит" работал иностранный арбитр. Думаю, что это выглядело бы более нейтрально и справедливо. (Любовь КОНЯЕВА)