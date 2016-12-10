Аксель Витсель: "После перерыва "Зенит" продолжит борьбу за чемпионство"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель рассчитывает, что команда после перерыва будет показывать более эффективную игру. После 17 туров премьер-лиги "Зенит" отстает от лидирующего "Спартака" на пять очков.

– Отчасти наше второе место объясняется тем, что в команду пришел новый тренер с новой философией игры. Футболистам нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к его требованиям, – цитирует ТАСС Витселя. – Плюс у нас получились достаточно скомканные тренировочные сборы летом, так как большая часть игроков участвовала в чемпионате Европе, кто-то пришел в команду позже, у кого-то продолжался отдых. Думаю, что после зимних сборов мы окончательно привыкнем к тому, что требует от нас тренер, будем показывать футбол более высокого качества и продолжим борьбу за золотые медали.

Я думаю, что мы хорошо сыграли в первой части чемпионата, но могли еще лучше. Мы могли набрать больше очков, чем у нас есть. К примеру, в играх против "Краснодара", "Анжи" или "Ростова" нам помешали наши ошибки, которые лишили нас важных очков. Ошибки являются такой же частью футбола, как голы, такое случается.