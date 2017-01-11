Агент Луиза Адриану: "Все решится в ближайшие дни"

Бразильский нападающий "Милана" Луиз Адриану сразу после медобследования должен встретиться с руководством "Спартака" и подписать с красно-белыми соглашение. Эту информацию корреспонденту "СЭ" подтвердил агент футболиста Гилмар Велоз.

– Все решится в ближайшие дни, – сказал агент. – Сегодня (11 января. – Прим. "СЭ") нападающий проходит медобследование, после чего у него запланирована встреча с руководством клуба. Скорее всего, необходимые подписи будут поставлены на следующий день. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)