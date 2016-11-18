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Агент Кришито обсудил возможность продления контракта футболиста с "Зенитом"

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Как стало известно "СЭ", в Санкт-Петербурге побывал Андреа Д`Амико, официальный представитель 29-летнего защитника "Зенита" Доменико Кришито. Агент футболиста обсудил с руководством сине-бело-голубых возможность продления трудовых отношений своего клиента с клубом. Напомним, что действующий контракт итальянца заканчивается в июне 2018 года. Принципиально, обе стороны не против подписания нового договора и продолжат консультацию по этому вопросу.

Кришито перешел в "Зенит" летом 2011 года. В этом сезоне он провел в составе питерцев 17 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.(Вячеслав КОРОТКИН)

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