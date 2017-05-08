Аблай Мбенг: "Спартак" по праву выиграл чемпионский титул"

Нападающий "Терека" Аблай Мбенг подчеркнул, что ставший чемпионом России "Спартак" по игре выглядел сильнее своих соперников. Также форвард отметил, что за гол в игре 27-го тура чемпионата России в ворота "Зенита" (1:0), предрешивший исход чемпионской гонки, он подарка от клуба пока не получал.

– Что думаете о новом чемпионе России?

– "Спартак" по праву выиграл чемпионский титул и заслуживает поздравлений. Нельзя сказать, что ему повезло. Когда клуб обеспечивает себе первое место за три тура до окончания чемпионата, это говорит само за себя.

– По игре он тоже был, по-вашему, лучшим?

– Да. У "Спартака" отлаженные действия, хорошая связь между линиями, он умело контролирует мяч, есть очень быстрые исполнители. Динамичная команда.

– А каковы теперь перспективы "Терека", поднявшегося на 5-е место?

– После победы в Петербурге мы вновь стали верить в то, что можем завоевать путевку в Лигу Европы. Это было бы очень важно для клуба. Последние результаты вселили надежду. С одной стороны, мы одержали три победы подряд, с другой, "Краснодар" и "Ростов" в прошедшем туре проиграли. И выяснилось, что не все еще потеряно.

– После голов "Спартаку" вам дважды дарили автомобиль. За победу над "Зенитом" подарков не последовало?

– Пока ничего. Но, возможно, еще будет.

– Первую машину вы продали, а вторую собирались оставить себе...

– Тоже продал, чтобы разделить полученную сумму с партнерами по команде и людьми, работающими в клубе.

– Созваниваетесь с Адольфом Тейке, с которым делили квартиру в Кисловодске и который стал в этом году обладателем Кубка Африки?

– Частенько. Подбадриваем друг друга. Но виделись только один раз, в Париже летом 2015 года, когда Адольф только ушел из "Терека" и собирался стать игроком "Сошо". Сейчас же он готовится приехать в Россию на Кубок конфедераций.

– Но он же получил травму колена.

– Уже приступил к тренировкам.

– А вы посетите матчи Кубка конфедераций?

– Нет. Посмотрю по телевизору. Надо же повидать родственников в Сенегале. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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