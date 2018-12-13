"Вильярреал" – "Спартак". Красно-белым нужна только победа

"Спартак" в четверг в Испании проведет матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом". Сейчас красно-белые находятся на последнем месте в группе G, набрав 5 очков. При этом победа над "Вильярреалом" гарантирует спартаковцам выход в плей-офф турнира. Игра начнется в 20.55 по московскому времени. Согласно Winline, фаворит встречи – испанский клуб: коэффициент на победу "Вильярреала" – 1.56, на ничью – 4.32, на победу "Спартака" – 5.99.

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Любопытный факт: всего красно-белые провели в еврокубках против испанских команд 31 матч (9 побед, 7 ничьих, 15 поражений, разность забитых/пропущенных мячей – 38-53). Первая встреча между "Спартаком" и "Вильярреалом", прошедшая в Москве 4 октября, завершилась со счетом 3:3.

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