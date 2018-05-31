Инициатива "Футбола для дружбы": в Москве празднуют день рождения редкого лемура

Международная детская социальная программа ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" запустила экологическую инициативу в рамках образовательной и гуманитарной миссии. Юные послы программы приняли участие в акции HAPPY BUZZ DAY в поддержку редких и вымирающих видов животных – амурского тигра, красной панды, балтийской нерпы, клинохвостого карликового попугая, а также лемура – рыжего вари, одного из крупнейших лемуров Мадагаскара. К экологической миссии присоединились заповедники редких видов животных из Непала, США и России.

Название акции дано неслучайно: ровно год назад, 30 мая в заповеднике лемуров Duke Lemur Center родился лемур по кличке Базз. Он стал символом экологической миссии программы "Футбол для дружбы" в этом году. К акции присоединились заповедники редких видов животных Red Panda Network из Непала, "Центр Амурский тигр" и "Фонд друзей балтийской нерпы" из России. В рамках экоинициативы "Футбола для дружбы" десятки экологических акций и марафонов прошли по всему миру.

С целью популяризации защиты дикой природы 32 футбольные Сборные дружбы программы были названы в честь редких и вымирающих видов животных. Так, например, в команде Siberian Tiger встречаются участники из Буркина-Фасо, Восточного Тимора, Сирии, Йемена, Марокко и Иордании, а команда Imperial Woodpecker состоит из юных спортсменов из Германии, Белиза, Гватемалы, Канады, Никарагуа и Словакии.

Большой вклад в экологическую инициативу в этом году внесло российское движение школьников, содействующее продвижению ценностей защиты природы среди молодого поколения. В рамках работы Международного лагеря дружбы с 9 по 11 июня будет запущена международная экологическая активация, где представители экологических Фондов со всего мира выступят с лекциями и интерактивными занятиями о сохранении вымирающих видов животных. Об экологической инициативе Юные послы программы будут говорить и на Международном детском форуме "Футболе для дружбы", который пройдет 13 июня 2018 года в Москвариуме.

Во всех официальных аккаунтах программы ведется специальная, еженедельно обновляемая рубрика с хэштегом #ECOINITIATIVE, на официальном канале Youtube публикуются видеоматериалы на экологическую тематику.

Для удобства участников программы создан специальный сайт, где дети имеют возможность удаленно загружать свои фотографии, формировать команды и узнавать больше интересных фактов о животных, включая тех, которые занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и России, и нуждаются в особо бережной защите.

"Значимость экологической миссии программы нельзя недооценить – деятельность человека напрямую связана с климатическими изменениями на планете. Каждый день в нашем мире происходят стихийные бедствия, в результате которых страдают люди. Недавно жертвами масштабного наводнения в Шри-Ланке стали тысячи детей и взрослых. В этом смысле экологическая миссия "Футбола для дружбы" имеет общие задачи с Целями устойчивого развития ООН и Парижским соглашением по климату – содействовать принятию срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов, а также восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию", – сказал директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.

"Очень важно, что такая глобальная детская социальная программа как "Футбол для дружбы" проводит экологические мероприятия и привлекает внимание как детей, так и взрослых со всего мира к проблеме исчезновения редких видов животных. Сохранение природы – это наше общее дело! Чем больше мы говорим об этой проблеме, тем выше шанс на то, что совместными усилиями мы сохраним видовое разнообразие нашей планеты. Я благодарен организаторам "Футбола для дружбы" за возможность рассказать юным участникам программы не только о редчайшей красной панде, но и о той работе, которая проводится заповедниками Непала по сохранению и увеличению популяции мировой фауны", – сказал Анг Пхури Шерпа, директор заповедника красной панды Red Panda Network (Непал).

"Для нас крайне важно рассказать об амурском тигре, как можно большему числу людей. Ведь тигра невозможно сохранить без копытных животных и леса, а это в свою очередь ресурсы для людей. Несомненно, экологическая инициатива программы "Футбол для дружбы" вносит огромной вклад в дело сохранения амурского тигра и других вымирающих животных по всему свету. И самое приятное, что благодаря этому проекту у нас появилась прекрасная возможность познакомить детей со всего мира не только с амурским тигром – экологическим символом нашей страны, но и в целом с уникальной природой России"", – сказал Сергей Арамилев, генеральный директор центра "Амурский тигр" (Россия).

"Проблема чистой и здоровой окружающей среды касается каждого и является общим интересом людей во всем мире! Каждый из нас должен вносить свой вклад в продвижение экологических ценностей по всему миру. От того, насколько слаженными будут наши усилия в борьбе за сохранение и защиту редких и вымирающих видов животных зависит наше будущее", – поделилась эмоциями Юный посол "Футбола для дружбы" Стоянна Грейс Стюарт (Каймановы Острова, 12 лет).