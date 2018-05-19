"Футбол для Дружбы" запустил акцию, посвященную редким и вымирающим видам животных

Международная детская социальная программа ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" традиционно поддерживает экологическую инициативу. В этом году запущена акция HAPPY BUZZ DAY, посвященная редким и вымирающим видам животных. Главная цель – привлечение внимания людей из разных стран к проблеме защиты окружающего мира и бережному отношению к природе. К акции присоединились заповедники вымирающих видов животных Непала, США, Великобритании и России.

Все неравнодушные участники "Футбола для дружбы", а также дети и взрослые со всего мира сегодня могут поддержать лемура-рыжего вари, одного из крупнейших лемуров Мадагаскара. Нам важно донести до молодого поколения, что только общими усилиями мы можем сохранить и улучшить мир, в котором живем.

Желающие внести свой вклад в сохранение популяции лемуров могут оставить свое пожертвование на сайте центра лемуров по ссылке.

Первые 211 жертвователей получат эксклюзивные сумки с дизайном по мотивам рисунков детей-участников программы "Футбол для дружбы".

Внесите свой вклад в сохранение видового разнообразия нашей Планеты! Вместе мы делаем мир лучше!

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