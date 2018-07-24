Более 800 специалистов работали над крупнейшим в мире международным детским социальным проектом "Футбол для дружбы"-2018

Шестой сезон Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы": с 8 по 15 июня 2018 года более 1500 гостей и участников из 211 стран и регионов мира посетили финальные мероприятия в столице.

Шестой сезон Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" принял в Москве рекордное количество детей и взрослых со всего мира – с 8 по 15 июня 2018 года более 1500 гостей и участников из 211 стран и регионов мира посетили финальные мероприятия в столице. Всего за прошедшие пять лет в программе приняли участие более 4 тысяч ребят, а общее количество сторонников программы составило более 3 млн человек.

Беспрецедентный успех программы в этом году был бы невозможен без усилий проектной команды, ответственной за все этапы реализации "Футбола для дружбы" 2018, начиная от подготовки концепции проекта и заканчивая проведением мероприятий на крупнейших московских площадках – стадионе "Лужники", в футбольной академии "Спартак" и Центре океанографии и морской биологии "Москвариум".

Глобальным оператором Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" уже шестой год выступает коммуникационное агентство "АГТ", занимающее первое место в Национальном рейтинге коммуникационных компаний России. К реализации программы в 2018 году были привлечены фактически все компании холдинга, включая региональную сеть "АГТ" в России и СНГ, международную партнерскую сеть в 65 странах, а также креативное бюро Imagine, агентство делового туризма "Гео Тур", агентство мониторинга СМИ и аналитики "Смыслография" и разработчика цифровых решений – компанию New Wave Digital.

В 2018 году команда программы составила 804 специалиста, которые работали на национальном и международном уровнях. Кроме того, к работе на финальных мероприятиях "Футбола для дружбы" в Москве были привлечены 107 волонтеров, включая сотрудников из Ирана, Ирака, Туркменистана, Шри-Ланки, Кении, Чада, Афганистана, Белоруссии и Украины. Причем самому младшему из них было 14 лет, а старшему – 80.

В 2013 году, когда "Футбол для дружбы" только стартовал, в программе приняли участие делегации всего из 8 стран: Болгарии, Германии, Греции, Венгрии, России, Сербии, Словении и Великобритании. С каждым годом в программу входили все новые и новые участники, но именно 2018 год стал феноменальным по масштабу – количество стран-участниц проекта возросло с 64 в Пятом сезоне до 211 стран – в Шестом.

За время реализации проекта, "Футбол для дружбы" был отмечен 17 международными и российскими премиями в области социальной ответственности и коммуникаций. Так, в феврале 2018 года проект "Футбол для дружбы: как дать возможность детям во всем мире быть услышанными?" был удостоен высшей профессиональной награды в области корпоративной социальной ответственности, а также стал проектом года, получив "Гран-при" Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

"Футбол для дружбы" за шесть лет успешной реализации стал эффективной международной площадкой для продвижения общечеловеческих ценностей детьми со всего мира, вне зависимости от их национальности, пола и физических возможностей. Участники проекта, становясь Послами программы, открыто продвигают идеи равенства, традиций и здорового образа жизни в родных странах среди сверстников и взрослых. "Футбол для дружбы" – это сочетание спортивной и гуманитарно-образовательной миссий, которое дает детям уникальную возможность проявить свои навыки и таланты, а также рассказать о своем видении актуальных проблем на Международном детском форуме", – сказал глобальный директор международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", директор по развитию бизнеса и международным коммуникациям АГТ Владимир Серов.