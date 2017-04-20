Жилберту Силва: "Я уже чувствую атмосферу Кубка конфедераций в России"

Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии Жилберту Силва посетил Россию. Он прибыл на торжественную церемонию открытия главного билетного центра ФИФА перед Кубком конфедераций-2017.
- Я уже чувствую ту атмосферу, которую совсем скоро ощутят на себе все болельщики в России на Кубке конфедераций, - цитирует официальный сайт ФИФА Жилберту Силву. - Мне здесь нравится, и я уверен, что Россия сможет вдохновить всех, кто приедет сюда этим летом и следующим.
Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/confederationscup/news/y=2017/m=4/news=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D