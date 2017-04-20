Жилберту Силва: "Я уже чувствую атмосферу Кубка конфедераций в России"

Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии Жилберту Силва посетил Россию. Он прибыл на торжественную церемонию открытия главного билетного центра ФИФА перед Кубком конфедераций-2017.

- Я уже чувствую ту атмосферу, которую совсем скоро ощутят на себе все болельщики в России на Кубке конфедераций, - цитирует официальный сайт ФИФА Жилберту Силву. - Мне здесь нравится, и я уверен, что Россия сможет вдохновить всех, кто приедет сюда этим летом и следующим.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.