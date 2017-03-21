22:55 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Жилберту Силва с трофеем Кубка конфедераций посетил Новую Зеландию

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Трофей Кубка конфедераций-2017 приехал в Новую Зеландию, сообщает официальный сайт ФИФА. Сопровождали его экс-футболист сборной Бразилии Жилберту Силва и Иван Вицелич, рекордсмен по числу матчей в составе новозеландской сборной. Оба игрока посетили детскую больницу в Окленде, а также встретились  с главным тренером сборной Новой Зеландии Энтони Хадсоном и одним из самых молодых футболистов национальной команды Клейтоном Льюисом.

Новая Зеландия примет участие в Кубке конфедераций-2017 и сыграет в одной группе с Россией, Мексикой и Португалией.

- Нам предстоит играть с лучшими из лучших, – сказал Вицелич. – Чтобы просто попасть на турнир, нужно выиграть континентальное первенство, так что нам будут противостоять действительно сильнейшие сборные мира.

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Материалы REN-TV

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