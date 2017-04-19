Жилберту Силва: "Надеюсь, на ЧМ-2018 Бразилия будет лучшей!"

В Москве по адресу ул.Житная, д.4 открылся главный билетный центр Кубка конфедераций. Гостем церемонии стал двукратный победитель турнира в составе сборной Бразилии экс-опорный полузащитник "Арсенала" Жилберту Силва.

– Кто, на ваш взгляд, фаворит предстоящего турнира?

– Ох, так сразу и не скажешь! Германия, наверное. Все-таки чемпион мира. Но турнир очень короткий, и шансы есть у каждой сборной. Я помню, как все удивлялись, когда в финале Кубка конфедераций-2009 мы встречались с США. Ведь изначально никто не ждал, что американцы пройдут так далеко. Само собой, желаю успехов сборной России. И всей стране, которой предстоит принять два таких важных турнира.

– А кто фаворит чемпионата мира-2018? Сборная Бразилии сейчас в полном порядке...

– Надеюсь, что через год в России она будет сильнее всех. В 2014-м наша страна была чуть ли не в трауре. Но сейчас дела наладились. Команда играет отлично!

– Кого из российских игроков вы знаете, кроме Глушакова? (капитан "Спартака" также присутствовал на церемонии)

– Если честно, российские фамилии запоминаю совсем плохо. Но к лету всех выучу, обещаю!

– А из тех, против кого играли сами?

– Сегодня утром виделся с Дмитрием... Ох, опять не помню фамилию. Сенниковым! Против братьев играл. Бере... Березуцких! Аршавина, конечно, знаю, хотя он играл за "Арсенал" уже после меня. (Филипп ПАПЕНКОВ)