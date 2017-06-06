Виталий Мутко: "Травма Зобнина - несчастный случай. Дзюбы тоже нет, но настрой боевой"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко посетил тренировку сборной России на Восточной улице в преддверии товарищеского поединка с Чили. Игра станет последней для подопечных Станислава Черчесова перед Кубком конфедераций-2017. Накануне россияне в товарищеском матче разгромили Венгрию (3:0), хавбек сборной Роман Зобнин получил травму связок и выбыл на 4,5-5 месяцев.

- Зобнин - ведущий игрок, получил травму, несчастный случай, - сказал Мутко. - Дзюбы тоже нет. Но настрой у ребят боевой. Бухаров, считаю, хорошо отработал, выполнил огромный объем.

- Как вам матч с венграми?

- Доволен и результатом, и игрой. Поставленные задачи решили. Команда на правильном пути. Ребята знают, что от них требуется. Это важно, ведь много новых игроков. Линия обороны, по сути, новая. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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