18:16 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Виталий Мутко: "Травма Зобнина - несчастный случай. Дзюбы тоже нет, но настрой боевой"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко посетил тренировку сборной России на Восточной улице в преддверии товарищеского поединка с Чили. Игра станет последней для подопечных Станислава Черчесова перед Кубком конфедераций-2017. Накануне россияне в товарищеском матче разгромили Венгрию (3:0), хавбек сборной Роман Зобнин получил травму связок и выбыл на 4,5-5 месяцев.

- Зобнин - ведущий игрок, получил травму, несчастный случай, - сказал Мутко. - Дзюбы тоже нет. Но настрой у ребят боевой. Бухаров, считаю, хорошо отработал, выполнил огромный объем.

- Как вам матч с венграми?

- Доволен и результатом, и игрой. Поставленные задачи решили. Команда на правильном пути. Ребята знают, что от них требуется. Это важно, ведь много новых игроков. Линия обороны, по сути, новая.  (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Чили

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Сильвербой

Ты дебил еб...ый! Ты сравниваешь Рому с Дзюбой???

19:13

marksan

Настрой боевой? Ну, так одевай бутсы и вперёд!

18:27