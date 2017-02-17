19:19 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Виталий Мутко: "Подготовка к Кубку конфедераций идет по плану"

0
0
0
0

Президент РФС, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что подготовка к Кубку конфедераций идет по плану. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

– Обсудили подготовку к Кубку конфедераций и другие операционные вопросы, – приводит ТАСС слова Мутко. – Проводить чемпионат мира будет оргкомитет, а задача государства – лишь создать все условия и выполнить гарантии. Мы еще раз послушали, как оргкомитет готов, все идет по плану, каких-то проблем нет. Сейчас важно подготовить инфраструктуру, все транспортные планы, гостиницы, и все регионы к этому готовы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4033483

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ