Виталий Мутко: "Форс-мажор с газоном в Казани исключен"

Вице-премьер Виталий Мутко выразил уверенность в том, что форс-мажор с газоном на арене в Казани исключен. Ранее во время визита представителей ФИФА министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что "Рубин" вернется на "Казань-Арену" в конце марта.

- Мы рекомендовали им пока поберечь поле, - приводит ТАСС слова Мутко. - К сожалению, пока так получается, ведь стадион должен эксплуатироваться, он построен для футбола. В прошлом году были эксперименты с полем, пока никак не научатся в Казани готовить поле.

Думаю, что какой-то форс-мажор с полем перед Кубком конфедераций исключен. Есть какие-то незначительные технологические вопросы - где-то доставить видеокамеры, усилить свет, звук, WI-FI. Периметр безопасности - это уже единое требование для всех.

Казань - спортивный город, там отличный аэропорт, хорошая дорога в город. Вся инфраструктура есть. Город абсолютно готов, там умеют встречать, принимать, организовывать.