Виталий Мутко: "Если бы не лимит на легионеров – многих игроков не было бы"

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что в составе сборной России на предстоящий Кубок конфедераций-2017 приоритет отдан тем футболистам, которые должны получить шанс раскрыться и закрепиться перед домашним чемпионатом мира-2018.

– В каком состоянии сборная перед Кубком конфедераций?

– Мы сейчас на исполкоме слушали главного тренера сборной, у него в заявке тридцать человек. Мы сожалеем, что Дзагоев и Фернандес не смогут сыграть на Кубке конфедераций, они будут лечить свои травмы. Приоритет отдан тем ребятам, которые должны получить шанс раскрыться и закрепиться для того, чтобы играть на чемпионате мира. Мы все критикуем лимит на легионеров, кому-то он не нравится, но если бы его не было – многих игроков не было бы, потому что соблазн найти готового игрока сегодня присутствует. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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