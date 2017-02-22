В Санкт-Петербурге запустили троллейбус, способный работать без рогов

К Кубку конфедераций в Санкт-Петербурге был запущен троллейбус, который работает от батарей, расположенных на крыше, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Срок его эксплуатации восемь лет.

В Питере ещё запустили троллейбус, способный работать без рогов! pic.twitter.com/ADjXmixaRo – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 февраля 2017 г.