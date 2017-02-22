17:53 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

В Санкт-Петербурге запустили троллейбус, способный работать без рогов

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К Кубку конфедераций в Санкт-Петербурге был запущен троллейбус, который работает от батарей, расположенных на крыше, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Срок его эксплуатации восемь лет.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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parallich

Не проверя инфу, но судя по тому, что на заднем фоне фотки там все же рога, то это относительно старый наш троллейбус, который действительно имеет акум, он так аварии на линиях может объезжать

18:09

GoaLapagos

Ё МОБИЛЬ ТЫ ЗДЕСЬ! А ВОБЩЕ СТРАННАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ИЗДАНИЯ. ДА И НА ПОДОБНОМ В МОСКВЕ ЕЩЁ ЛЕТОМ ЕЗДИЛ.

18:06

shpasic

ещё бы футболистов, способных работать без денег запустить!

18:00

Павел1967

Так это не троллейбус, это электробус.

17:58

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