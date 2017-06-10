Стефан Маринович: "Мы знаем, как играть против сборной России"

Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович отметил, что его команду ждет динамичный матч с большим количеством борьбы с Россией на Кубке конфедераций-2017. Он также добавил, что сборная анализировала встречи россиян и знает, как против них играть.

– Мы смотрели матчи сборной России и анализировали их, в том числе игру с Чили (товарищеский матч, 1:1 – Прим. "СЭ"), – цитирует ТАСС Мариновича. – В команде есть пару игроков, которые выделяются, плюс к этому у вашей сборной можно отметить физическую подготовку, она действует в силовой манере как в атаке, так и в защите. Нам предстоит динамичный матч с большим количеством борьбы, возможно, верховых единоборств, и мы знаем, как играть против российской сборной.

В российской команде и без Дзюбы есть хорошие нападающие, все-таки россияне показывают, прежде всего, командную игру. Не думаю, что его потеря может стать для команды фатальной. Нашей защите надо постоянно быть на стороже.

У нас есть свои преимущества – мы работящая команда, никогда не сдаемся, даже если проигрываем, стараемся найти выход из сложной ситуации до самого конца матча.

Кто фаворит турнира? Мы! А если серьезно, выделить фаворита трудно, здесь много сильных команд, которые привезли сильнейшие составы и которые будут играть в полную силу, в том числе Россия.

Соперниками новозеландцев на групповом турнире Кубка конфедераций будут сборные России, Португалии и Мексики. Первый матч они проведут с россиянами 17 июня в Санкт-Петербурге.