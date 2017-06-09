Станислав Черчесов: "Смотрим, могут ли игроки убрать свое эго"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире канала "Россия 24" подчеркнул, что не потерпит эгоистов в команде. Также он намекнул, что именно этот аспект стал причиной невызова некоторых футболистов на Кубок конфедераций-2017.

– Когда вызываем футболистов, мы смотрим не только на их игру в командах, – сказал Черчесов. – Мы смотрим, насколько они совместимы, могут ли они убрать свое эго. Поэтому сегодня не было на поле некоторых футболистов, которые могли бы сыграть. Но я убежден, что если не будет командной химии, ничего не получится.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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