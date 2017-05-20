СМИ: травма может поставить под вопрос участие Дзагоева в Кубке конфедераций

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев во время тренировочного процесса получил очередной рецидив травмы задней поверхности бедра, утверждает "Р-Спорт". В связи с повреждением хавбек может пропустить игру 30-го тура чемпионата России против "Анжи".

Кроме того рецидив повреждения, по данным источника, может даже поставить под вопрос участие Дзагоева в Кубке конфедераций-2017. В этом сезоне 26-летний хавбек, включенный главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в расширенный состав из 30 игроков, несколько раз выбывал из строя на длительный срок из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Дзагоев пропустил Euro-2016 после того, как получил перелом плюсневой кости. Травму армеец заработал в игре 30-го тура премьер-лиги прошлого сезона против "Рубина" (1:0), в которой забил золотой гол.

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