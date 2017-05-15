СМИ: Газон на стадионе "Санкт-Петербург" прошьют синтетическими нитями

Газон на стадионе "Санкт-Петербург" прошьют синтетическими нитями, утверждает "Фонтанка". Изначально данная технология будет использована на небольшом участке, чтобы оценить ее эффективность. В зависимости от результата будет принято окончательное решение о том, применять ли эту технологию на всем газоне или решать проблему другими методами.

Под прошивкой понимается укрепление корневой системы натурального газона за счет синтетических нитей. Это позволяет стабилизировать грунт и снизить износ поля по ходу футбольного матча. Эксперты отмечают, что примерно на глубине прошивки лежат трубы системы орошения поля. Однажды их уже случайно пробили при проведении работ с газоном.

Напомним, что ранее было принято решение о переносе матча "Зенит" - "Краснодар", который должен пройти 17 мая, с арены "Санкт-Петербург" на стадион "Петровский". Это связано с неудовлетворительным состоянием поля, которое стало очевидно по итогам двух тестовых игр с "Уралом" и "Тереком".