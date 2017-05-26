Сборная России заселилась в отель в Нойштифте

Сборная России после прилета в Австрию заселилась в отель, находящийся в Нойштифте. Это пятизвездочная гостиница, оборудованная всем необходимым для комфортного пребывания.

Тренировочный комплекс, где будет готовиться команда к Кубку конфедераций-2017, находится в паре километров от гостиницы. Добираться до него подопечные Станислава Черчесова будут на автобусе, передают спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ.

Напомним, что сегодня национальная команда начнет сбор в Австрии перед Кубком конфедераций.

Полузащитник Роман Нойштедтер и голкипер Владимир Габулов прибудут в Австрию после окончания сезона в клубах. Вратарь Игорь Акинфеев присоединится к команде через несколько дней – игрока беспокоят боли в пятке.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

Состав сборной России (28 игроков):

вратари Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), Александр БЕЛЕНОВ ("Уфа"), ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив"), Владимир ГАБУЛОВ ("Арсенал").

защитники Виктор ВАСИН (ЦСКА), Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"), Руслан КАМБОЛОВ ("Рубин"), Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), Роман НОЙШТЕДТЕР ("Фенербахче", Турция), Андрей СЕМЕНОВ ("Терек"), Роман ШИШКИН ("Краснодар").

полузащитники Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), Александр ЕРОХИН ("Ростов"), Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), Роман ЗОБНИН ("Спартак"), Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"), Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), Александр САМЕДОВ ("Спартак"), Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"), Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив").

нападающие Александр БУХАРОВ ("Ростов"), Артем ДЗЮБА ("Зенит"), Максим КАНУННИКОВ ("Рубин"), Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), Федор СМОЛОВ ("Краснодар").

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.