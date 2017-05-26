Сборная России вылетела в Австрию без Акинфеева

Сборная России вылетела на сбор в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017. В составе команды 25 футболистов. Полузащитник Роман Нойштедтер и голкипер Владимир Габулов прибудут в Австрию после окончания сезона в клубах. Вратарь Игорь Акинфеев присоединится к команде через несколько дней - игрока беспокоят боли в пятке.

После сбора в Австрии команда проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань). (Ярослав СУСОВ)

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