10:28 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная России вылетела в Австрию без Акинфеева

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Четверг. Химки. Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ руководит тренировкой.Станислав Черчесов: "Акинфеева беспокоит пятка, нужно подлечиться"

Сборная России вылетела на сбор в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017. В составе команды 25 футболистов. Полузащитник Роман Нойштедтер и голкипер Владимир Габулов прибудут в Австрию после окончания сезона в клубах. Вратарь Игорь Акинфеев присоединится к команде через несколько дней - игрока беспокоят боли в пятке.

После сбора в Австрии команда проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань). (Ярослав СУСОВ)

 

 

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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,j,br

Не надо брать акинфеева-проиграем снова,

10:40

Филипп1990

Спасибо, что "Гапомнили"

10:35