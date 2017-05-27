Сборная России выбрала Нойштифт из-за высоты

Матч-агент ФИФА Вячеслав Проценко, помогавший организовывать лагерь для сборной России в Нойштифте, отметил, что с главного тренера национальной команды Станислава Черчесова "Австрия и началась для российских клубов". Он подчеркнул, что в Нойштифте проводят сборы ведущие национальные команды Европы.
– Австрия для российских клубов началась как раз с Черчесова, – сказал Проценко. – Он показал мне эти места еще в начале 2000-х годов, когда играл за "Тироль". Станислав прекрасно знает здешнюю специфику. Нойштифт это, можно сказать, намоленное место. Испанцы здесь готовились к двум победным чемпионатам – Европы и мира. Перед домашним чемпионатом Европы сбор проходила Франция. Трижды сюда ездил "Спартак". Уверен, это один из лучших вариантов, который можно было придумать.
– Откуда такая популярность?
– Прежде всего, из-за высоты. Здесь тысяча метров над уровнем моря. Доктора ведущих команд перед крупными турнирами выбирают эту высоту – от 800 до 1050 метров. Так делают голландцы, немцы, французы, испанцы, итальянцы. В общем, все. Добавьте к этому чистый воздух, воду и качественную еду, и получите важные слагаемые успеха. Все условия созданы. Поля тоже в отличном состоянии.
– В России в конце мая тоже можно найти хорошие поля, и даже горный воздух. Зачем же ехать в Австрию?
– Послушайте, а зачем сюда едут Франция и Испания? Разве у них тоже нет таких условий? Клубы бундеслиги приезжают в Тироль, голландцы! И все потому, что только здесь все необходимые условия идут в комплексе. В футболе мелочей не бывает, вы это знаете. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Slim Taller
Так я и поверил про высоту.Черчесов играл в Австрии,и знает,где подешевле.
22:37
aleksart-spb
ну что сказать не плохой отдых ))
22:27
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
В НОЙШТИФТ -- то ??????? Многонациональный паренёк продолжает лавки запасников полировать... Без вариеатов.
22:08
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
А нойштедтера ОНА из--за ЧЕГО выбрала???
22:06
баламошка
Надышатся теперь свежим горным воздухом и все наши коричневые игрочишки превратятся в конфетки на футбольном поле.
22:04
Brennet
Потому что ближе к космосу.
22:02
баламошка
Не в рейтинге, дак хоть так решили наверх забраться, скалолазы хреновы)
21:58
gydravlic
Как биатлонисты -сначала в горы ,потом в яму.
21:49