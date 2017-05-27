Сборная России выбрала Нойштифт из-за высоты

Матч-агент ФИФА Вячеслав Проценко, помогавший организовывать лагерь для сборной России в Нойштифте, отметил, что с главного тренера национальной команды Станислава Черчесова "Австрия и началась для российских клубов". Он подчеркнул, что в Нойштифте проводят сборы ведущие национальные команды Европы.

– Австрия для российских клубов началась как раз с Черчесова, – сказал Проценко. – Он показал мне эти места еще в начале 2000-х годов, когда играл за "Тироль". Станислав прекрасно знает здешнюю специфику. Нойштифт это, можно сказать, намоленное место. Испанцы здесь готовились к двум победным чемпионатам – Европы и мира. Перед домашним чемпионатом Европы сбор проходила Франция. Трижды сюда ездил "Спартак". Уверен, это один из лучших вариантов, который можно было придумать.

– Откуда такая популярность?

– Прежде всего, из-за высоты. Здесь тысяча метров над уровнем моря. Доктора ведущих команд перед крупными турнирами выбирают эту высоту – от 800 до 1050 метров. Так делают голландцы, немцы, французы, испанцы, итальянцы. В общем, все. Добавьте к этому чистый воздух, воду и качественную еду, и получите важные слагаемые успеха. Все условия созданы. Поля тоже в отличном состоянии.

– В России в конце мая тоже можно найти хорошие поля, и даже горный воздух. Зачем же ехать в Австрию?

– Послушайте, а зачем сюда едут Франция и Испания? Разве у них тоже нет таких условий? Клубы бундеслиги приезжают в Тироль, голландцы! И все потому, что только здесь все необходимые условия идут в комплексе. В футболе мелочей не бывает, вы это знаете. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)