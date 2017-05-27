21:34 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная России выбрала Нойштифт из-за высоты

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Матч-агент ФИФА Вячеслав Проценко, помогавший организовывать лагерь для сборной России в Нойштифте, отметил, что с главного тренера национальной команды Станислава Черчесова "Австрия и началась для российских клубов". Он подчеркнул, что в Нойштифте проводят сборы ведущие национальные команды Европы.

 
Сегодня. Нойштифт. Здесь будет работать сборная России.Секретный лагерь Черчесова: как будет жить сборная России

– Австрия для российских клубов началась как раз с Черчесова, – сказал Проценко. – Он показал мне эти места еще в начале 2000-х годов, когда играл за "Тироль". Станислав прекрасно знает здешнюю специфику. Нойштифт это, можно сказать, намоленное место. Испанцы здесь готовились к двум победным чемпионатам – Европы и мира. Перед домашним чемпионатом Европы сбор проходила Франция. Трижды сюда ездил "Спартак". Уверен, это один из лучших вариантов, который можно было придумать.

– Откуда такая популярность?

– Прежде всего, из-за высоты. Здесь тысяча метров над уровнем моря. Доктора ведущих команд перед крупными турнирами выбирают эту высоту – от 800 до 1050 метров. Так делают голландцы, немцы, французы, испанцы, итальянцы. В общем, все. Добавьте к этому чистый воздух, воду и качественную еду, и получите важные слагаемые успеха. Все условия созданы. Поля тоже в отличном состоянии.

– В России в конце мая тоже можно найти хорошие поля, и даже горный воздух. Зачем же ехать в Австрию?

– Послушайте, а зачем сюда едут Франция и Испания? Разве у них тоже нет таких условий? Клубы бундеслиги приезжают в Тироль, голландцы! И все потому, что только здесь все необходимые условия идут в комплексе. В футболе мелочей не бывает, вы это знаете. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Slim Taller

Так я и поверил про высоту.Черчесов играл в Австрии,и знает,где подешевле.

22:37

aleksart-spb

ну что сказать не плохой отдых ))

22:27

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

В НОЙШТИФТ -- то ??????? Многонациональный паренёк продолжает лавки запасников полировать... Без вариеатов.

22:08

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

А нойштедтера ОНА из--за ЧЕГО выбрала???

22:06

баламошка

Надышатся теперь свежим горным воздухом и все наши коричневые игрочишки превратятся в конфетки на футбольном поле.

22:04

Brennet

Потому что ближе к космосу.

22:02

баламошка

Не в рейтинге, дак хоть так решили наверх забраться, скалолазы хреновы)

21:58

gydravlic

Как биатлонисты -сначала в горы ,потом в яму.

21:49