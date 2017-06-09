Сборная России сыграла вничью с Чили

Сегодня. Москва. Россия - Чили - 1:1. Федор КУДРЯШОВ (справа) получил в этой встрече травму. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Сборная России обменялась голами с Чили (1:1) в товарищеском матче, проходившем в Москве. Южноамериканцы открыли счет – отличился Маурисио Исла. Но мяч, забитый Виктором Васиным после подачи с углового, принес россиянам ничью.

Во втором тайме травму в столкновении с лидером чилийцев Артуро Видалем получил Федор Кудряшов, замененный на Руслана Камболова.

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Товарищеский матч

РОССИЯ – Чили – 1:1 (0:0)

Голы: Исла, 56 (0:1). Васин, 67 - угловой (1:1).

Россия: Акинфеев, Кудряшов (Камболов, 81), Васин, Шишкин, Смольников (Ерохин, 66), Глушаков, Самедов, Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Смолов (Бухаров, 86).

Чили: Эррера, Исла, Медель (Диас, 63), Хара, Босежур, Эрнандес (Сильва, 77), Арангис (Гутьеррес, 74), Видаль (Пинарес, 81), Фуэнсалида (Санчес, 55), Варгас (Сагаль, 81), Родригес.

Предупреждения: Эрнандес, 34. Глушаков, 50. Хара, 65.

Судьи: ХИЛЬ МАНСАНО. Барберо Севилья, Невадо Родригес (все Испания).

9 июня. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили

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