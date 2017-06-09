20:54 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная России сыграла вничью с Чили

Сегодня. Москва. Россия - Чили - 1:1. Федор КУДРЯШОВ (справа) получил в этой встрече травму. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. Россия - Чили - 1:1. Федор КУДРЯШОВ (справа) получил в этой встрече травму. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Сборная России обменялась голами с Чили (1:1) в товарищеском матче, проходившем в Москве. Южноамериканцы открыли счет – отличился Маурисио Исла. Но мяч, забитый Виктором Васиным после подачи с углового, принес россиянам ничью.

Во втором тайме травму в столкновении с лидером чилийцев Артуро Видалем получил Федор Кудряшов, замененный на Руслана Камболова.

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Товарищеский матч

РОССИЯ – Чили – 1:1 (0:0)

Голы: Исла, 56 (0:1). Васин, 67 - угловой (1:1).

Россия: Акинфеев, Кудряшов (Камболов, 81), Васин, Шишкин, Смольников (Ерохин, 66), Глушаков, Самедов, Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Смолов (Бухаров, 86).

Чили: Эррера, Исла, Медель (Диас, 63), Хара, Босежур, Эрнандес (Сильва, 77), Арангис (Гутьеррес, 74), Видаль (Пинарес, 81), Фуэнсалида (Санчес, 55), Варгас (Сагаль, 81), Родригес.

Предупреждения: Эрнандес, 34. Глушаков, 50. Хара, 65.

Судьи: ХИЛЬ МАНСАНО. Барберо Севилья, Невадо Родригес (все Испания).

9 июня. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

 

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (40)
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самарец

Записать всем игрокам в трудовую книжку 09 06 2017 " принимал активное участие в игре с Чили "

21:35

Ходжес

Молодцы, что отборолись и ничью добыли! Но, не совсем понятно была связка Смольникова и Самедова на правом фланге! Самедов при подключениях Смольникова его вообще не страховал! Этим занимался Шишкин! Отсюда вопрос: у нас сколько было центральных защитников? Если 3, то правый фланг вообще просел из-за постоянных подключений Смольникова и отсутствия подстраховки в таких случаях от Самедова! Глушаков в роли пз оборонительного плана - никакой! Его и раньше так ставили, но...(( не хватало цепного пса в центре полузащиты! И в нынешнем составе его и не будет( вывод: что за "священная корова" у нас Самедов и отсутствует цепной пёс в центре полузащиты!

21:34

foreverCSKAforever

Убрали Смольникова, игра поперла, но это не в интересах Черчесова. Выпустили Жиркова, все встало на свои места. Неужели у Саламыча неустойка прописана в контракте?

21:34

Santa Barbara

ну я {{{{{}}}}} Безнадега.ру {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Ну, ты, сначала роди и подготовь для сборной России футболистов мирового уровня, которые будут выступать за ведущие клубы Европы, а потом причитай. Сегодня же: «на безрыбье и рак – рыба». Так что не хнычь.

21:33

severniy2053

чилийцы смотрелись лучше,техничней.у нас нет таких игроков, как видаль, и автор гола забыл его имя.и если по честному то мы же проиграли.видаль забил красивый гол и не было возле него никакого шишкина.сборная сырая не впечатлила,если повезёт австралию обыграем.сборной нужен не салам алейкович а курбан.только он спасёт Россию.

21:31

Albert100

Что так все радуются,не понимаю,все очень плохо,неужто это не заметно,Чилийцы играя в пол-силы по факту выиграли матч,имея ввиду отмененный гол Видаля,первый тайм был просто ужасен,второй только в конце начали поактивнее двигаться,заметьте что двигаться не значит создавать моменты.Я не виню их,на данный момент это лучшее что у нас есть(((.

21:29

Владимир 3107

Ростовские вышли и игра снова пошла у сборной. А столичные 2/3 матча ничего толком сделать не могли. Жаль Калачёва не было. Некому было голевые пасы давать. Смолов, Полоз и Бухаров оставались на голодном пайке. Все пасы в штрафную чилийцев доставались сопернику. Единственный гол забили со стандарта. Это сигнал, что надо наигрывать стандарты, тогда и голов сборная России больше будет забивать.

21:25

alex lav

А забил бы какой-нибудь Комбаров "Спартак Экспресс" выдал бы заголовок типа: "Спартак спасает Россию", "Красно-белое чудо" и пр...

21:23

Dymanomashina

sergant89 Очень слабая команда. На своем поле в товарняке еле отыгрывается у чилийцев. Позор!! -------------------------------------------------------Ну зачем ты такую глупость написал, а? Ты что, в футболе совсем не шаришь?

21:22

yspesh4

Пощупали 4-ю команду мира, поняли, что это такое, хоть она и не в полную силу играла. Я оптимист.

21:20

Dymanomashina

Очень хорошая игра. Временами даже не ожидал, когда наши устраивали технические прибамбасы и стеночки. Алексис Санчис, конечно, потрясающий футболист, видение поля шикарное. Но наши, не сразу правда, за счет характера как-то отодвинули его на второй план. Молодцы! Черчесов - очень сильный тренер, всегда это знал, лишний раз убедился.

21:19

aloveku

а ведь могут. И чего претворяются

21:18

Дон_Румата

По существу наши проиграли 1-2. Неплохо смотрится средняя линия. За счет нее у нас получалась контригра. Оборона очень слаба и не сыграна. А в атаке, честно, примитив. Англия, 80-е. Это если без эмоций.

21:18

avu1956

А кляча опять - отстой.

21:18

poloskun

Раздражает полупокер на Матч Тв, а играли хорошо, давно так не переживал. Саламычу респект.

21:17

Arthas

sergant89 Очень слабая команда. На своем поле в товарняке еле отыгрывается у чилийцев. Позор!! И если уж решили омолодить состав чтобы игроки были способны бегать и бороться все 90 мин, то что в ней делают такие старперы как Самедов, Комбаров, Бухаров, Жирков которым 30 и за 30? А чилицы прям такая слабая команда, что у нее нельзя не отыгрываться? Бред не несите, диванный аналитик нашелся

21:17

Rastan

Очень не хватает Алана Дзагоева, которого заменить никто не может. Обнадёжило интервью с Гончаренко, где он коснулся проблемы Дзагоева.А так, сборная заметно прибавляет и в качестве игры.О карточке Глушакова: такие моменты у него бывают, практически, в каждой игре ЧР, где наши судьи, как правило ,не реагируют.Но пробил чере себя Глушаков здорово.

21:15

Гаттузо Крут!!!!!!#!

zoostation ////А механик наоборот все больше пригибается к земельке.....

21:15

zoostation

Потихоньку встаём с колен, как механик и пророчил.

21:12

podnimitemneveki

Смолов даже не смотрел на ворота а только на мяч ошибка на которую указывают еше в спорт школе

21:11

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Только Ерохин, только хардкор! С его выходом стала игра получаться.

21:10

sergant89

Очень слабая команда. На своем поле в товарняке еле отыгрывается у чилийцев. Позор!! И если уж решили омолодить состав чтобы игроки были способны бегать и бороться все 90 мин, то что в ней делают такие старперы как Самедов, Комбаров, Бухаров, Жирков которым 30 и за 30?

21:10

Генри Морган

Хороший матч! Актив! Главное - эта команда растёт, как это, не странно. Умеет держать удар. Черчесов их явно учит. Качество игры, особенно во втором тайме было на приличном уровне. Самоотдача была и в матче с Венгрией. Да, теперь можно делать какие-то выводы. Самое главное - это то, что могут хорошо играть. Именно об этом я и пишу периодически. Теперь осталось всю свою волю, желание и мастерство перенести на официальные матчи. С таким настроем, без лишнего волнения и мандража, от сборной России можно ждать, как минимум упорной борьбы, за второе место в группе.

21:09

Главпивстрой

Да ладно вам! Уже с Венгрией нормально все смотрелось, а сегодня так вообще - видно насмотрелись с какой страстью Дикобраз играл и сами раскочегарились ;) Видаль, гаси рекламные щиты ещо, мне понравилось!

21:08

podnimitemneveki

Нормально сыграли и не такие уж не заменимые Березуцкие с Игнашевичем дайте парням время и они разбегутся не остановишь горе тем кто видел что чилийцы не потели еше как потели и с судьей спорили в каждом моменте а горе в том что пора очки надевать что бы рассматривать моменты единственный минус в сборной Комбаров гол привез как всегда но зато скажут угловой подал

21:08

dintos

Такое впечатление,что наши не тренируют удары по воротам.Смолов из убойной позиции бьёт во вратаря,Головин из выгодного положения пуляет по воробьям.Бышовец оставался после тренировки и бил по воротам больше часа,да и другие советские звёзды тоже не сачковали.А сейчас игрочишки после тренировки галопом несутся к своим шикарным тачкам...

21:07

Neuturungal

Робкая надежда: а вдруг Черчесов не тупой, а наоборот хитрый?

21:05

NF

Интересно: чилийцы буднично, еще готовясь только к КК, взяли ничью без напряга, что было видно. Особо не бегали. А у нас смогли вытащить ничью, создать пару-тройку моментов как раз изрядно помучавшись. Что оставляет вопрос: когда чилийцы будут в форме, что сможет сделать наша сборная, которая уже форсировала подготовку к КК? И не только с чилийцами? Зато дифирамбы уже начали петь... Глушаков вместо того, чтобы реализовать моменты, красуется. На КК с таким делом рискует пролететь...

21:04

Hasso Valentain

serzheo Уже лучше. Чем с Венгрией уж точно. Чего-то не хватает. Не пойму, какой-то мысли или лидера. Чего-то связующего нет. Не хватает ? Не хватает половину сборной - мы сейчас со всеми играем полурезервом... Поэтому наши реально молодцы. ))

21:04

Thomas_Boy_

Матч не смотрел, но уверен, что играли лучше, чем с Катаром. По результату уж точно.

21:02