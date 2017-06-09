Сборная России сыграла вничью с Чили

Сборная России обменялась голами с Чили (1:1) в товарищеском матче, проходившем в Москве. Южноамериканцы открыли счет – отличился Маурисио Исла. Но мяч, забитый Виктором Васиным после подачи с углового, принес россиянам ничью.
Во втором тайме травму в столкновении с лидером чилийцев Артуро Видалем получил Федор Кудряшов, замененный на Руслана Камболова.
Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Товарищеский матч
РОССИЯ – Чили – 1:1 (0:0)
Голы: Исла, 56 (0:1). Васин, 67 - угловой (1:1).
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Камболов, 81), Васин, Шишкин, Смольников (Ерохин, 66), Глушаков, Самедов, Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Смолов (Бухаров, 86).
Чили: Эррера, Исла, Медель (Диас, 63), Хара, Босежур, Эрнандес (Сильва, 77), Арангис (Гутьеррес, 74), Видаль (Пинарес, 81), Фуэнсалида (Санчес, 55), Варгас (Сагаль, 81), Родригес.
Предупреждения: Эрнандес, 34. Глушаков, 50. Хара, 65.
Судьи: ХИЛЬ МАНСАНО. Барберо Севилья, Невадо Родригес (все Испания).
9 июня. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России
Г⚽Л! ЧИЛИ @LaRoja– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 июня 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЧили 0:1 56' Маурисио Исла pic.twitter.com/3ZiutOc3TC
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! РОССИЯ @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 июня 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЧили 1:1 67' Виктор Васин pic.twitter.com/kUXbWoaDVY
- Виктор Васин
- Федор Кудряшов
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Руслан Камболов
- Сборная Чили (футбол)
- Артуро Видаль
- Маурисио Исла
самарец
Записать всем игрокам в трудовую книжку 09 06 2017 " принимал активное участие в игре с Чили "
21:35
Ходжес
Молодцы, что отборолись и ничью добыли! Но, не совсем понятно была связка Смольникова и Самедова на правом фланге! Самедов при подключениях Смольникова его вообще не страховал! Этим занимался Шишкин! Отсюда вопрос: у нас сколько было центральных защитников? Если 3, то правый фланг вообще просел из-за постоянных подключений Смольникова и отсутствия подстраховки в таких случаях от Самедова! Глушаков в роли пз оборонительного плана - никакой! Его и раньше так ставили, но...(( не хватало цепного пса в центре полузащиты! И в нынешнем составе его и не будет( вывод: что за "священная корова" у нас Самедов и отсутствует цепной пёс в центре полузащиты!
21:34
foreverCSKAforever
Убрали Смольникова, игра поперла, но это не в интересах Черчесова. Выпустили Жиркова, все встало на свои места. Неужели у Саламыча неустойка прописана в контракте?
21:34
Santa Barbara
ну я {{{{{}}}}} Безнадега.ру {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Ну, ты, сначала роди и подготовь для сборной России футболистов мирового уровня, которые будут выступать за ведущие клубы Европы, а потом причитай. Сегодня же: «на безрыбье и рак – рыба». Так что не хнычь.
21:33
severniy2053
чилийцы смотрелись лучше,техничней.у нас нет таких игроков, как видаль, и автор гола забыл его имя.и если по честному то мы же проиграли.видаль забил красивый гол и не было возле него никакого шишкина.сборная сырая не впечатлила,если повезёт австралию обыграем.сборной нужен не салам алейкович а курбан.только он спасёт Россию.
21:31
Albert100
Что так все радуются,не понимаю,все очень плохо,неужто это не заметно,Чилийцы играя в пол-силы по факту выиграли матч,имея ввиду отмененный гол Видаля,первый тайм был просто ужасен,второй только в конце начали поактивнее двигаться,заметьте что двигаться не значит создавать моменты.Я не виню их,на данный момент это лучшее что у нас есть(((.
21:29
Владимир 3107
Ростовские вышли и игра снова пошла у сборной. А столичные 2/3 матча ничего толком сделать не могли. Жаль Калачёва не было. Некому было голевые пасы давать. Смолов, Полоз и Бухаров оставались на голодном пайке. Все пасы в штрафную чилийцев доставались сопернику. Единственный гол забили со стандарта. Это сигнал, что надо наигрывать стандарты, тогда и голов сборная России больше будет забивать.
21:25
alex lav
А забил бы какой-нибудь Комбаров "Спартак Экспресс" выдал бы заголовок типа: "Спартак спасает Россию", "Красно-белое чудо" и пр...
21:23
Dymanomashina
sergant89 Очень слабая команда. На своем поле в товарняке еле отыгрывается у чилийцев. Позор!! -------------------------------------------------------Ну зачем ты такую глупость написал, а? Ты что, в футболе совсем не шаришь?
21:22
yspesh4
Пощупали 4-ю команду мира, поняли, что это такое, хоть она и не в полную силу играла. Я оптимист.
21:20
Dymanomashina
Очень хорошая игра. Временами даже не ожидал, когда наши устраивали технические прибамбасы и стеночки. Алексис Санчис, конечно, потрясающий футболист, видение поля шикарное. Но наши, не сразу правда, за счет характера как-то отодвинули его на второй план. Молодцы! Черчесов - очень сильный тренер, всегда это знал, лишний раз убедился.
21:19
aloveku
а ведь могут. И чего претворяются
21:18
Дон_Румата
По существу наши проиграли 1-2. Неплохо смотрится средняя линия. За счет нее у нас получалась контригра. Оборона очень слаба и не сыграна. А в атаке, честно, примитив. Англия, 80-е. Это если без эмоций.
21:18
avu1956
А кляча опять - отстой.
21:18
poloskun
Раздражает полупокер на Матч Тв, а играли хорошо, давно так не переживал. Саламычу респект.
21:17
Arthas
sergant89 Очень слабая команда. На своем поле в товарняке еле отыгрывается у чилийцев. Позор!! И если уж решили омолодить состав чтобы игроки были способны бегать и бороться все 90 мин, то что в ней делают такие старперы как Самедов, Комбаров, Бухаров, Жирков которым 30 и за 30? А чилицы прям такая слабая команда, что у нее нельзя не отыгрываться? Бред не несите, диванный аналитик нашелся
21:17
Rastan
Очень не хватает Алана Дзагоева, которого заменить никто не может. Обнадёжило интервью с Гончаренко, где он коснулся проблемы Дзагоева.А так, сборная заметно прибавляет и в качестве игры.О карточке Глушакова: такие моменты у него бывают, практически, в каждой игре ЧР, где наши судьи, как правило ,не реагируют.Но пробил чере себя Глушаков здорово.
21:15
Гаттузо Крут!!!!!!#!
zoostation ////А механик наоборот все больше пригибается к земельке.....
21:15
zoostation
Потихоньку встаём с колен, как механик и пророчил.
21:12
podnimitemneveki
Смолов даже не смотрел на ворота а только на мяч ошибка на которую указывают еше в спорт школе
21:11
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Только Ерохин, только хардкор! С его выходом стала игра получаться.
21:10
sergant89
Очень слабая команда. На своем поле в товарняке еле отыгрывается у чилийцев. Позор!! И если уж решили омолодить состав чтобы игроки были способны бегать и бороться все 90 мин, то что в ней делают такие старперы как Самедов, Комбаров, Бухаров, Жирков которым 30 и за 30?
21:10
Генри Морган
Хороший матч! Актив! Главное - эта команда растёт, как это, не странно. Умеет держать удар. Черчесов их явно учит. Качество игры, особенно во втором тайме было на приличном уровне. Самоотдача была и в матче с Венгрией. Да, теперь можно делать какие-то выводы. Самое главное - это то, что могут хорошо играть. Именно об этом я и пишу периодически. Теперь осталось всю свою волю, желание и мастерство перенести на официальные матчи. С таким настроем, без лишнего волнения и мандража, от сборной России можно ждать, как минимум упорной борьбы, за второе место в группе.
21:09
Главпивстрой
Да ладно вам! Уже с Венгрией нормально все смотрелось, а сегодня так вообще - видно насмотрелись с какой страстью Дикобраз играл и сами раскочегарились ;) Видаль, гаси рекламные щиты ещо, мне понравилось!
21:08
podnimitemneveki
Нормально сыграли и не такие уж не заменимые Березуцкие с Игнашевичем дайте парням время и они разбегутся не остановишь горе тем кто видел что чилийцы не потели еше как потели и с судьей спорили в каждом моменте а горе в том что пора очки надевать что бы рассматривать моменты единственный минус в сборной Комбаров гол привез как всегда но зато скажут угловой подал
21:08
dintos
Такое впечатление,что наши не тренируют удары по воротам.Смолов из убойной позиции бьёт во вратаря,Головин из выгодного положения пуляет по воробьям.Бышовец оставался после тренировки и бил по воротам больше часа,да и другие советские звёзды тоже не сачковали.А сейчас игрочишки после тренировки галопом несутся к своим шикарным тачкам...
21:07
Neuturungal
Робкая надежда: а вдруг Черчесов не тупой, а наоборот хитрый?
21:05
NF
Интересно: чилийцы буднично, еще готовясь только к КК, взяли ничью без напряга, что было видно. Особо не бегали. А у нас смогли вытащить ничью, создать пару-тройку моментов как раз изрядно помучавшись. Что оставляет вопрос: когда чилийцы будут в форме, что сможет сделать наша сборная, которая уже форсировала подготовку к КК? И не только с чилийцами? Зато дифирамбы уже начали петь... Глушаков вместо того, чтобы реализовать моменты, красуется. На КК с таким делом рискует пролететь...
21:04
Hasso Valentain
serzheo Уже лучше. Чем с Венгрией уж точно. Чего-то не хватает. Не пойму, какой-то мысли или лидера. Чего-то связующего нет. Не хватает ? Не хватает половину сборной - мы сейчас со всеми играем полурезервом... Поэтому наши реально молодцы. ))
21:04
Thomas_Boy_
Матч не смотрел, но уверен, что играли лучше, чем с Катаром. По результату уж точно.
21:02