16:44 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Рядом со стадионом "Санкт-Петербург" была найдена мина времен ВОВ

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Рядом со стадионом "Санкт-Петербург" была найдена корабельная мина времен Великой Отечественной войны, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на телеканал "Звезда". Мину с полной массой боеприпаса в 1065 килограммов и весом взрывчатого вещества в 230 килограммов обезвредила группа разминирования.

Отмечается, что мина была обнаружена во время работ на Васильевском острове напротив стадиона. Она была вывезена на полигон и подорвана.

Напомним, что стадион "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170525/1120958253.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Рюрик 09

Стоимость работ по обезвреживанию мины составила миллион евро.))))))))))))))

17:08