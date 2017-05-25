Рядом со стадионом "Санкт-Петербург" была найдена мина времен ВОВ

Рядом со стадионом "Санкт-Петербург" была найдена корабельная мина времен Великой Отечественной войны, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на телеканал "Звезда". Мину с полной массой боеприпаса в 1065 килограммов и весом взрывчатого вещества в 230 килограммов обезвредила группа разминирования.

Отмечается, что мина была обнаружена во время работ на Васильевском острове напротив стадиона. Она была вывезена на полигон и подорвана.

Напомним, что стадион "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

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